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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 44.24 -0.04 -0.09 2299205

搜狐 54.96 -0.96 -1.72 591046

网易 71.04 +1.40 +2.01 373357

百度 163.38 -0.29 -0.18 1795141

台湾

台湾积体电路 21.10 -0.14 -0.66 2230161

联电 2.34 +0.00 +0.00 287868

日月光 6.28 -0.04 -0.63 434122

硅品精密 8.07 +0.13 +1.64 439767

和信超媒体 1.06 +0.00 +0.00 141950

友达 3.92 +0.05 +1.29 112685

中华电信 31.46 -0.20 -0.63 32771

台湾国际航电 58.31 +0.27 +0.47 833310

香港

中国移动 49.08 -0.41 -0.83 170488

中国联通 14.84 -0.20 -1.33 57251

中国电信 48.85 -0.58 -1.17 10070

中芯国际 0.00 +0.00 +0.00 0

电讯盈科 5.48 +0.09 +1.67 285

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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