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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--6月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1230 - 美国农业部公布一周出口销售

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月期国库券标售，并宣布发行三年、10年和30年期公债

1600 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布季度资金流动数据

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000之后 - 美国投资公司协会(ICI)每周例行公布货币市场共同基金数据

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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