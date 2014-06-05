《美债周四展望》欧洲央行会议前公债收益率小涨，美国经济数据好坏不一

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有变动)

* 10年期公债收益率升穿2.60%，投资者在欧洲央行会议前了结获利

* 强劲的美国服务业数据盖过疲弱民间就业报告的影响

* 美国非农就业报告将在周五公布

* 美联储买入10.3亿美元2039-2043年到期公债

路透纽约6月4日 - 美国公债收益率周三小幅上升，因在周四倍受关注的欧洲央行会议举行前，投资者对公债近期涨势进行获利了结。

投资人预期欧洲央行将减息，且公布其他举措刺激欧元区经济成长。

公债在5月上涨，部份原因是预期欧洲央行将放宽政策。但美债收益率从上周四触及的11个月低位回升，因投资者锁定利润。

“很多对欧洲央行将采取行动的预期已被消化，所以看到在其会议前有一些获利了结，”法国兴业银行美债交易员Sean Murphy表示。

欧洲央行政策会议将在周四举行，美国5月非农就业报告将在周五出炉，可能使公债市场这两天走势震荡。

指标10年期美债收益率 周三升穿2.60%的技术支撑水平，从上周所及的2.40%攀升。

如果欧洲央行周四的政策决定令人失望，或者周五的美国非农就业报告强于预期，可能令10年期美债收益率大涨，返回2.60-2.80%区间，此为1月底至5月的交投区间。

“人们的焦点放在欧洲央行，而且欧洲央行过往在兑现放宽货币政策的口头承诺上有令市场失望的前科，”CRT Capital高级公债策略师Ian Lyngen说。

在强劲的美国服务业数据盖过了增幅弱于预期的民间就业报告，显示美国经济强劲增长后，公债回吐周三稍早录得的涨幅。

美国5月服务业活动成长加速，以九个月来最快速度增长，因新订单和企业活动跳升。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业人数增加17.9万人，低于分析师预估的增加21万，且为1月以来最小增幅。

美国4月贸易逆差为2012年4月以来最大逆差，因进口创纪录高位，暗示贸易将可能拖累第二季经济增长。

美联储周三发布的褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。

美联储周三买入10.3亿美元2039-2043年到期的公债。(完)

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