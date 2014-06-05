金砖国家：6月4日股汇市收盘纵览

路透6月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月4日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.46%，收报1,031.19点。
中国股市：沪综指收低并创逾两周最大单日跌幅，有色、钢铁板块领跌
香港股市：自五个月高点回落收低，受地产股颓势拖累
中国汇市：人民币振荡收高，美元多头见好就收市场保持谨慎
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拉美股市：拉美股市下行，MSCI明晟亚太地区拉美指数 回吐前两日升幅。Bovespa指数 跌0.38%至51,832.98点。
拉美汇市：巴西雷亚尔下跌，尽管巴西取消一项金融税
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南非股市：南非股市勉强收高，投资者静候结束旷日持久的铂金行业罢工最新谈判结果。指标Top-40绩优股指数 涨0.02%，报44,985.86点；综合指数 升0.05%至49,960.21点。
南非汇市：兰特兑美元刷新10周低点，因罢工和经济前景疲弱
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印度股市：下滑，从上日所及纪录收盘高点回落；在卢比走强的冲击疑虑下，IT企业等出口个股下跌。指标BSE指数 跌0.21%，收在24,805.83点。NSE指数 跌0.18%，报7,402.25点。
印度汇市：印度卢比小幅走高，因外资流入印度债市和股市，但进口商强劲的美元需求，抑制卢比进一步升幅。卢比兑美元 收在59.33/34，略高于周二的59.3850/3950。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.27%，报720.46点。指标RTS指数 涨0.06%，报1,324.870点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.2%，至34.9995卢布；卢布兑欧元 升0.34%，至47.5950卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 龚芳)