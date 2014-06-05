《全球汇市》欧元徘徊在四个月低点附近，市场聚焦欧洲央行政策会议

交易商称，美元/日圆本周有大额期权到期，这或将令现汇市场交投受抑。
澳元同样可能经历淡静的一天，汇价似乎暂时将受制于0.93美元关口。
本周出炉的乐观数据显示澳洲第一季经济成长创两年来最快，且央行可能在较长一段时期内按兵不动，这已经提振了澳元。
但数次尝试突破0.93美元均遭遇较大卖压，表明澳元可能需要更强大的诱因才能上扬。澳元/美元最新报0.9278。
亚洲没有重大经济消息公布，能让市场转移对欧洲央行的注意力。澳洲将于0130GMT公布贸易数据，之后汇丰中国5月服务业调查于0145GMT左右出炉。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3601 1.3598 +0.02 -1.05 1.3745
美元/日圆 102.66 102.73 -0.07 -2.51 105.30
欧元/日圆 139.65 139.69 -0.03 -3.51 144.73
美元/瑞郎 0.8969 0.8971 -0.02 +0.46 0.8928
英镑/美元 1.6739 1.6735 +0.02 +1.11 1.6556
美元/加元 1.0939 1.0938 +0.01 +3.00 1.0620
澳元/美元 0.9272 0.9275 -0.03 +4.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8422 0.8421 +0.01 +2.63 0.8206
澳元/日圆 95.190 95.280 -0.09 +1.43 93.850
新西兰元/日圆 86.460 86.490 -0.03 +0.06 86.410
英镑/日圆 171.83 171.95 -0.07 -1.43 174.33
澳元/新西兰元 1.1002 1.1008 -0.05 +1.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李春喜/王翔琼/于春红/王兴亚；审校 白云/许娜/戴素萍)