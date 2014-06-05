版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 5日 星期四 08:11 BJT

《全球汇市》欧元徘徊在四个月低点附近，市场聚焦欧洲央行政策会议

交易商称，美元/日圆本周有大额期权到期，这或将令现汇市场交投受抑。

澳元同样可能经历淡静的一天，汇价似乎暂时将受制于0.93美元关口。

本周出炉的乐观数据显示澳洲第一季经济成长创两年来最快，且央行可能在较长一段时期内按兵不动，这已经提振了澳元。

但数次尝试突破0.93美元均遭遇较大卖压，表明澳元可能需要更强大的诱因才能上扬。澳元/美元最新报0.9278。

亚洲没有重大经济消息公布，能让市场转移对欧洲央行的注意力。澳洲将于0130GMT公布贸易数据，之后汇丰中国5月服务业调查于0145GMT左右出炉。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3601 1.3598 +0.02 -1.05 1.3745

美元/日圆 102.66 102.73 -0.07 -2.51 105.30

欧元/日圆 139.65 139.69 -0.03 -3.51 144.73

美元/瑞郎 0.8969 0.8971 -0.02 +0.46 0.8928

英镑/美元 1.6739 1.6735 +0.02 +1.11 1.6556

美元/加元 1.0939 1.0938 +0.01 +3.00 1.0620

澳元/美元 0.9272 0.9275 -0.03 +4.03 0.8913

新西兰元/美元 0.8422 0.8421 +0.01 +2.63 0.8206

澳元/日圆 95.190 95.280 -0.09 +1.43 93.850

新西兰元/日圆 86.460 86.490 -0.03 +0.06 86.410

英镑/日圆 171.83 171.95 -0.07 -1.43 174.33

澳元/新西兰元 1.1002 1.1008 -0.05 +1.42 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价

(编译 李春喜/王翔琼/于春红/王兴亚；审校 白云/许娜/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐