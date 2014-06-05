重发-中港证券：富时研究将A股纳入旗舰指数，以抢沪港通先机--报载

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路透香港6月5日 - 继美国摩根士丹利资本国际（MSCI）拟将中国A股加入其知名指数后，香港经济日报周四报导，全球另一大指数公司--英国富时（FTSE）亦正研究把中国A股纳入其旗舰指数，以抢沪港通先机，预料短期会有结果。

MSCI今年3月曾表示，计划自2015年5月起将中国的A股加入其指标新兴市场指数 ，并已开始与市场参与者进行磋商。

两大指数公司为全球制定基金基准的龙头，旗下主要指数成分股的变动增减，影响上亿计的资金“换马”。报导指出，富时以及MSCI均密切研究沪港通推出后的影响，料短期有结果。而MSCI下周三将正式公布，会否将A股市场纳入新兴市场指数。

MSCI执行董事谢征傧称，研究的最终结果仍需保密。他说，“沪港通当然是正面的发展，谘询结果会全面考虑市场最新变化，即使落实纳入，权重也可能与最初公布有分别。”

他并指出，MSCI自3月向2,000至3,000个相关客户进行充分谘询。若果MSCI于今年检讨中未有把A股纳入指数，明年才会启动相关检讨，换言之整个纳入时间表顺延一年。

富时指数表示，公司一直有留意中国股市指数的发展，随着市场的开放，会作出相应配合以符合投资者需要。富时并称，公司一直有作相关研究，去年亦曾跟监管当局进行闭门会议，讨论纳入A股所需的考虑因素。

中国作为环球第二大经济体，A股却未能打入环球主要指数，原因是尚未全面开放的资本帐以及外资交易股市的配额，限制外资自由买卖。但随着沪港通打开中港两地股市双向交易渠道的开通，将为A股加入国际指数创造条件。

此前中港两地监管部门预计，沪港通将于今年10月开通。

若A股落实进入MSCI或富时的旗舰指数，预料初期将有约90亿美元资金追入A股，长远引入资金可望逾万亿元，代表A股真正踏进国际基金配置舞台。

MSCI于公开谘询中建议明年将A股纳入旗下新兴市场指数，但A股初期在指数权重只有0.5%，若中国撤销额度限制长远权重就可达9.4%。以环球追踪MSCI新兴指数资金共1.4万亿美元计，追入资金将达13,260亿港元。

而富时去年发布的研究白皮书显示，其中假设合格境外机构投资者（QFII）配额增至500亿美元，就有1,425只A股股票可被纳入富时环球（大中小型股）指数，令中资股于该指数占比由2.02%增至2.17%。以市场估计追踪该指数资产约3万亿美元计，涉资就约350亿港元。