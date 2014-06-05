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货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 09:06 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.15%，上日加权利率3.1536%

路透上海6月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.15%，上日该期限加权平均利率为3.1536%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.15% 3.15% 3.1536%

周三银行间市场质押式回购总成交金额9,768.64亿元，上日为9,511.51亿元；其中，隔夜品种成交8,307.59亿元，上日为7,970.33亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
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