欧洲金融：投资者押注，若ECB推出刺激举措会推高欧元区股息

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
尽管过去几天出现一些卖盘，归咎于欧元区出炉的数据逊于预期，但对股息的看法仍然乐观，一些策略师认为有进一步上涨的可能性。
他们指出，当日本央行和美联储于2012年底推出量化宽松政策时，日股日经指数 和美股标准普尔500指数 的股息期货上涨。
策略师警告，股息期货近来的升势亦暗示，如果欧洲央行在6月5日未达市场预期，那么这些期货回落的风险更大。
“如果他们谈到像是准备推迟量化宽松之类的事，这就是短期风险，”Leblond-Limpalaer表示。
她强调，2018-2020年合约自5月28日以来已下跌，证明一些投资者已开始对股息期货交易进行获利了结。(完) (编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛/艾茂林)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。