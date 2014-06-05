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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 11:30 BJT

欧洲金融：投资者押注，若ECB推出刺激举措会推高欧元区股息

尽管过去几天出现一些卖盘，归咎于欧元区出炉的数据逊于预期，但对股息的看法仍然乐观，一些策略师认为有进一步上涨的可能性。

他们指出，当日本央行和美联储于2012年底推出量化宽松政策时，日股日经指数 和美股标准普尔500指数 的股息期货上涨。

策略师警告，股息期货近来的升势亦暗示，如果欧洲央行在6月5日未达市场预期，那么这些期货回落的风险更大。

“如果他们谈到像是准备推迟量化宽松之类的事，这就是短期风险，”Leblond-Limpalaer表示。

她强调，2018-2020年合约自5月28日以来已下跌，证明一些投资者已开始对股息期货交易进行获利了结。(完) (编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛/艾茂林)
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