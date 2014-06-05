《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

*明报：
--钟表品牌Swatch 原本以每月约154万港元租用九龙旺角西洋菜南街舖位，但政府拟削减自由行旅客数目后，Swatch决定转租邻近舖位，每月节省逾100万港元。
--联想 与IBM 已向美国有关部门重新递交审核申请，以延长对联想收购IBM低端服务器业务的审核期限。
*星岛日报：
--港岛湾仔捷船街的“蚊型”住宅地由湾仔老牌发展商合和 以“天价”夺得，每平方尺1.6万港元，创同区地皮尺价新高。
--星展 香港再度推出以港币兑换人民币10万元或以上，并以该笔资金开立6个月人民币定存，年利率3.18%。
*苹果日报：
--彭博引述相关文件报道称，上海黄金交易所建议批准离岸人民币（CNH）户口持有者买卖该所3只黄金及白银的合约，此举可令CNH的投资出路进一步扩阔。
--中国信达 拟挂牌出售西安银行的6.3亿股股份，估计涉资最多25.2亿元人民币。
*东方日报：
--利君国际 大股东Prime United Industries Limited悉数出售其持有利君股权，套现21.17亿港元。
--恒生 上调人民币定价存款息率，一个月及两个月期升至1.9%，分别升90及50个基点，起存金额同为10万元。
*文汇报：
--汉能太阳能 与日本双日株式会社 全资子公司双日机械计划今年在日本开工建设采用汉能生产的CIGS（铜铟镓硒）元件的兆瓦级太阳能电站，并共同开发10MW以上日本薄膜发电电站项目。
--领汇 管理层表示，公司已开始评估中国内地的投资机遇，初期重点投资珠三角地区的中级社区商场。
*大公报：
--阿里巴巴IPO-ALIB.N最快7月中为美国上市计划进行路演，目标在8月8日挂牌，代码初步定为“BABA”。
--耐世特汽车系统 称，于5月13日，通用汽车 召回约477辆由耐世特所提供转向齿轮的汽车，其中包括2014年雪佛兰Silverado及GMCSierra型号以及2015年雪佛兰Tahoe型号。（完）
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(整理 雷美珍；审校 曾祥进)