港报财经评论：技术启示：冠德新海博反弹--经济日报6月5日

技术启示：冠德新海博反弹/林瑞芬

港股昨随上证回调，收报23,151点，跌139点；国指则报10,317点，跌50点；大市成交额只有约481.5亿港元。短线暂为调整浪看待，再上一层楼还要A股的助力。不然，只因为外国股市放水造好，而另方面，A股缺乏助力扯后腿，恒指上升空间有限，不是一条气冲，有放有收，就是让升浪可持久多些的玩法。

恒指突破降轨后的后抽，支持约在22,800，即市能守，仍然以破23,200顺势挑战23,500至24,000作假设。相反，若回调失守22,800，支持以50天线22,500以至上升轨支持现近22,000为参考判断，中期升势是否又就此扭转。由于二季度以来，中国内地已加强微刺激经济力度，A股目前虽无动于衷，也不至于破底惊大跌，上证最多在2,000左右为中轴不上不落，故所形成的扯后腿力度预算不太大。欧、美股市慢上，推升港股之助力一日仍在，6月纵有所回调，可能在22,500至22,800已获支持。大市所见，昨也非只只蓝筹都下跌，其中，捕捉强势蓝筹搭顺风车，港交所仍为上选，昨收145.6港元，无升跌，逐步推进中期关键阻力位近150港元。

个股的发掘，一方面配合国策，另一方面也留意技术指标的启示，早前观察多只RSI已呈底背驰（即RSI一浪高于一浪，而股价就一浪低于一浪），但有条件反弹的股份，海螺水泥 、中航信 及中海油服 ，股价之后都跟随着大市反弹，如推介中海油服时造价近19港元，昨收19.78港元；海螺当时造价27.25港元，昨收28.75港元。

近周留意到只中石化冠德 出现RSI底背驰讯号，MACD都已呈黄金交叉的利好讯号，股价在回落至近中期支持6.5港元有所止跌，暂似在筑底，考虑到其为中石化 之附属公司，背景雄厚，现水平博反弹的凶险应有限。观其下降轨阻力在7港元楼上，可为参考反弹的目标，以6.4港元止蚀。平心而论，冠德现价6.62港元，若按Etnet综合预测PE为20倍，不算吸引，不过始终就有将收购的交易憧憬。据高盛4月报告的意见认为，预计冠德管埋层将在今年下半年的全年业绩会议中寻求股东同意交易榆林济南燃气管道收购事件，如此，要到2015年才完成交易。若收购进程加快，或可令冠德扭转目前股价之弱势。(B07)

息率达8厘，越秀交通吸引/余少文

国企指数调整，料在牛熊分界线争持一段日子，憧憬向上，至于股份方面，高息是公路股的优点，部分公路股更创新高，但认为越秀交通基建 被低估。中国内地股市继续下滑，国企指数踏入6月第二个交易日下跌，全日跌50点或0.5%，收报10,317点，成交额降至92亿港元，只有27%主板H股可以逆市上升；红筹指数则跌50点或1.2%，收报4,282点，成交额约36亿港元。虽然国指下跌，前日在10,400点前出现属于利淡形态的“吊颈”，但指数由5月低位9,620点升至前日高位10,394点，一个月内升8%，认为升势应该未结束，但短期调整在所难免。故投资者要有心理准备，指数会下试牛熊分界线（250天平均线现处于10141点），甚至乎会见10,000点，待消化短期沽压后才再发力向上。

随着大市波动，半数公路股近期见一年高位，如浙江沪杭甬 、安徽皖通高速 、深圳高速 、越秀交通等，反映公路股相对强势。认为越秀交通并非投资者熟悉的公路股，容易被低估，认为其前景不弱于同业，尤其今明两年预测息率和盈利增长都远高于同业，模拟组合会在4.0港元买入6,000股。

据彭博预测数字，越秀交通今明两年息率分别为8.0厘和8.8厘，较第二位的深圳高速的6.3厘和6.5厘，高出2%左右，若然以收息为重点，越秀交通是公路股不二之选，若其今年预测息率降至深圳高速水平，股价可升至5.2港元。盈利增长方面，大部分公路股皆以单位数为主，但越秀交通今、明年每股盈利增长分别为33%和12%，高息政策可受惠高增长而维持；即使今、明年预测PE分别仅7.8倍和6.9倍，属公路股中游分子，但在盈利有增长空间下，吸引力已高于对手。

当然，越秀交通4月份路费收入，差不多全线环比下跌，或令人担心，但4月份有清明节，属于免收小型客车通行费的假期，路费收入环比下跌反而是正常现象，如跟去年同期比较，除了广西苍郁高速公路收入受其他高速通车造成分流影响外，则路费普遍录得双位数增长。至于苍郁高速收入虽跌，但其收入过去占集团路费比重约6%，对集团实际收入影响有限。(B05)

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