英国个股：零售商Morrisons将进行重组，最多裁撤2,000个岗位--报载

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
路透6月5日 - 英国卫报周四援引消息人士的话报导，英国第四大零售商Wm Morrisons 将在数周内宣布旗下商店管理层重组，可能将裁撤最多2,000个岗位。
卫报称，此举可能将影响Morrisons旗下500家店面管理生鲜食品或非食品业务的经理。
Morrisons一直在应对英国超市业以11年来最低速度成长的困境，因薪资停滞不前使消费者货比三家来省钱。英国人不再每周大采购，而是在附近便利店或在网上少量多次地购买。
该公司上月曾表示，第一季基础营收加速下滑，因受降价举措打压，此举是为了防范竞争对手抢走业务，也是因为食品市场整体疲弱。
由于不在常规营业时间，路透尚未联系到该公司置评。其将于周四举行年度股东大会。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。