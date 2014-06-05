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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 09:46 BJT

英国个股：零售商Morrisons将进行重组，最多裁撤2,000个岗位--报载

路透6月5日 - 英国卫报周四援引消息人士的话报导，英国第四大零售商Wm Morrisons 将在数周内宣布旗下商店管理层重组，可能将裁撤最多2,000个岗位。

卫报称，此举可能将影响Morrisons旗下500家店面管理生鲜食品或非食品业务的经理。

Morrisons一直在应对英国超市业以11年来最低速度成长的困境，因薪资停滞不前使消费者货比三家来省钱。英国人不再每周大采购，而是在附近便利店或在网上少量多次地购买。

该公司上月曾表示，第一季基础营收加速下滑，因受降价举措打压，此举是为了防范竞争对手抢走业务，也是因为食品市场整体疲弱。

由于不在常规营业时间，路透尚未联系到该公司置评。其将于周四举行年度股东大会。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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