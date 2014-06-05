港报财经评论：住宅物业难跌，街舖泡沫爆破--信报6月5日

住宅物业难跌，街舖泡沫爆破/习广思

本周是汇市超级周，除了澳洲、欧洲央行议息之外，本周五公布的美国非农职位增长数据也是市场焦点所在；昨天午后公布的欧罗区5月份综合PMI报53.5，较预期的53.9逊色，令欧罗连短暂反弹也告乏力，短期环球资金流向开始出现大幅波动的苗头，美国10年期国债孳息短短几天由2.4厘升至2.6厘，美汇、金价也有突破之势，本周金融市场势必精采。

就在欧洲央行议息前夕，有外电引述官员消息指出，欧洲央行或将推行更多措施降低借贷成本，包括向有需要借贷的企业提供流动性供应，而类似英伦银行的信贷计划亦在讨论范围之内。另外，估计欧洲央行将大幅调低欧罗区2014年通胀预测，此前3月份所作的全年通胀预测是1%，随日前欧罗区消费物价指数进一步跌至0.5%，以上预测有必要下调。

至于2016年经济增长预测有可能由今年1.2%，升至2016年的1.8%；然而，由于通胀远远未达欧洲央行约2%的目标，市场揣测欧洲央行即使今次会议不推出宽松货币政策，至少都会作出指引，会后约45分钟的记者会将有提示。美债孳息由终极低位2.4%回升，带动美元亦全线转强，美国债息低企、美股升至历史高位已令专业投资者感到烦恼，富国银行、高盛集团、摩根大通及花旗集团等金融企业高层纷纷表示，长期低孳息对其业务是一大挑战。

综合企业LoewsCorp.执行长Jim Tisch说，美债息低得离谱；Loews旗下保险部门CNA FinancialCorp.的450亿美元投资组合大部分投放在固定收益证券，为抵销孳息下滑的影响，Loews已转向对冲基金投资，并在市政债券市场上寻求提高回报率。

债券投资者则更多投入到风险最高的企业债券上，根据彭博数字，以一只买入投机级别债券的贝莱德交易所交易基金（ETF）为例，上周高息债ETF吸引的资金流入高达6.86亿美元，占所有投入债券ETF资金的70%以上。

美银美林数据显示，由于需求太强，美国垃圾级别债券的平均息率已降至5.84%的历史最低水平。自从联储局主席耶伦宣布，联储局在“相当长的一段时间内”都不会上调借贷成本，这些债券买家即时吃了定心丸，并乐于risk on。翻查基金热门5大名单发现，近几个星期高息债基金成为了资金热购对象，耶伦效应令资金对高息产品更加趋之若鹜。(B02)

慎防欧罗反高潮大杀淡友/苏子

由于最新公布的欧罗区通胀率已跌至0.5％的4年低位，因此令市场深信今天欧洲央行议息后，定会有重手的刺激措施推出。由于市场早已消化了欧洲央行可能推出的各种刺激措施，因此宜留意央行议息结果公布后，今天欧罗兑美元跌势会否只属昙花一现、随后更来个反高潮掉头急升并以近全日高位收市！

不要忘记，目前市场上有大量投机者在押重注打赌欧罗汇价在今天央行议息后会大幅下挫，但若然届时欧罗汇价却只能出现有限度的跌幅，连20周保历加通道底部支持亦未能顺利跌破的话，便会迫使这些看淡者回补空仓，而在庞大补仓买盘的动力推波助澜下，欧罗兑美元因此出现一个对看淡的投资者极具杀伤力的反弹浪的可能性绝对不容抹煞。

若今天欧罗兑美元真的可以出现反高潮高收的相反走势，相信后市可望返回100天平均线关键阻力以上波动及收市。此外，若今天美国市时间已见欧罗兑美元明显升破上月27日的1.3668美元高位阻力，可以采取伺机短线追入的策略，博汇价可以有力上试100天平均线阻力。

近日一直不敢对欧罗兑美元看得太淡的其中一个原因，便是因为美元兑瑞郎这个与欧罗兑美元存有高度负相关性的货币配对一直未能成功突破0.90美元心理关口。自上月28日开始，美元兑瑞郎已连续5个交易天升近0.90美元心理关口，可惜最高只能触及0.8995美元便无以为继。由于0.90美元心理关口与200天平均线关键阻力相若，近日美元兑瑞郎多次轻微突破此关键阻力后，始终未能顺势一举突破0.90美元心理关口，在反映市场上似乎有一股巨大力量正在阻止汇价破关而上。

若这股巨大力量最后成功胜出，则美元兑瑞郎料会出现兵败如山倒的恶劣走势，并明显返回50天平均线支持以下。美元兑瑞郎一旦掉头回落，相信届时欧罗兑美元将会发力上升。因此，稍后若看见欧罗兑美元有力突破上月27日的1.3668美元高位阻力时，美元兑瑞郎已见明显跌至20天平均线支持以下，采取高追欧罗兑美元的策略应有甚高胜算。(B10)

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