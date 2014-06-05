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货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 09:33 BJT

芝加哥期市：良好供应预期打击小麦下跌，上日为11天来首次上涨

7月大豆 上涨0.1%至每蒲式耳14.83-1/2美元，周三上涨0.1%。

小麦仍持续受到全球供应料充裕的压力。

美国农业部周一表示，玉米优良率为76%，比分析师预估的高出6个百分点。

欧洲交易商说，约旦国有谷物采购商在一场国际招标案中买进10万吨产区未指定的小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 613.50 -1.00 -0.16% +0.16% 680.89 13

CBOT玉米 457.25 1.00 +0.22% -0.22% 490.15 22

CBOT大豆 1483.50 1.00 +0.07% +0.15% 1484.78 45

CBOT稻米 $14.22 -$0.01 -0.07% -2.30% $15.24 6

美国原油 $102.28 -$0.36 -0.35% -0.37% $101.74 44

汇率

欧元/美元 $1.360 $0.000 +0.02% -0.19%

美元/澳元 0.927 0.000 -0.01% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 戴素萍/石冠兰)
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