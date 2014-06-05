芝加哥期市：良好供应预期打击小麦下跌，上日为11天来首次上涨

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
7月大豆 上涨0.1%至每蒲式耳14.83-1/2美元，周三上涨0.1%。
小麦仍持续受到全球供应料充裕的压力。
美国农业部周一表示，玉米优良率为76%，比分析师预估的高出6个百分点。
欧洲交易商说，约旦国有谷物采购商在一场国际招标案中买进10万吨产区未指定的小麦。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 613.50 -1.00 -0.16% +0.16% 680.89 13
CBOT玉米 457.25 1.00 +0.22% -0.22% 490.15 22
CBOT大豆 1483.50 1.00 +0.07% +0.15% 1484.78 45
CBOT稻米 $14.22 -$0.01 -0.07% -2.30% $15.24 6
美国原油 $102.28 -$0.36 -0.35% -0.37% $101.74 44
汇率
欧元/美元 $1.360 $0.000 +0.02% -0.19%
美元/澳元 0.927 0.000 -0.01% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/李婷仪 审校 戴素萍/石冠兰)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。