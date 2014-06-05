路透调查：加元料因央行中性政策立场而持稳，但长期仍将逐渐下行

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
* 加元兑美元在一个月后料报1.0930，变动不大
* 一年后将小幅走软，报1.12
* 央行中性立场将促使加元维持窄幅波动
路透多伦多6月4日 - 路透调查显示，加元前景过去一个月有所改善，加拿大央行不太可能大幅调整路线，预计将使得加元陷入窄幅交投。
在3月末触及四年半低位后，加元近几个月走势相对平稳，在1.10加元上下波动。1月时，许多投资者和交易员做空加元，损失惨重。
由于加拿大央行坚持中性政策立场，而不是像一些人士预料的倾向降息，使得这一抛售势头降温。加拿大央行周三稍晚公布政策声明时，料坚持中性原则。
访问50多位分析师的路透调查中值认为，一个月后加元与美元汇率将来到1.0930加元，或0.9149美元。这相当于周二交投水位附近，高于上月调查认为的1.10加元。
三个月至六个月后，加元将温和走低，分别来到1.10和1.1050加元。
不过，分析师仍认为长期内加元可能走软。路透调查显示，一年后加元料降至1.12加元，略高于5月调查中值的1.14加元。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。