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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 11:19 BJT

路透调查：加元料因央行中性政策立场而持稳，但长期仍将逐渐下行

* 加元兑美元在一个月后料报1.0930，变动不大

* 一年后将小幅走软，报1.12

* 央行中性立场将促使加元维持窄幅波动

路透多伦多6月4日 - 路透调查显示，加元前景过去一个月有所改善，加拿大央行不太可能大幅调整路线，预计将使得加元陷入窄幅交投。

在3月末触及四年半低位后，加元近几个月走势相对平稳，在1.10加元上下波动。1月时，许多投资者和交易员做空加元，损失惨重。

由于加拿大央行坚持中性政策立场，而不是像一些人士预料的倾向降息，使得这一抛售势头降温。加拿大央行周三稍晚公布政策声明时，料坚持中性原则。

访问50多位分析师的路透调查中值认为，一个月后加元与美元汇率将来到1.0930加元，或0.9149美元。这相当于周二交投水位附近，高于上月调查认为的1.10加元。

三个月至六个月后，加元将温和走低，分别来到1.10和1.1050加元。

不过，分析师仍认为长期内加元可能走软。路透调查显示，一年后加元料降至1.12加元，略高于5月调查中值的1.14加元。(完) (编译 石冠兰 审校 龚芳)
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