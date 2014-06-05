更新版 1-台湾数据：5月核心CPI创15个月高位，物价料将持续温和上涨

* 台湾5月通膨率1.61%较上月回落

* 但核心物价1.46%创15个月高位

* 物价料将持续温和上涨 (新增官员、分析师评论)

路透台北6月5日 - 台湾5月消费者物价指数(CPI)虽较上月回落，但核心物价创15个月高位，趸售物价指数(WPI)也创27个月以来最高，这显示物价料将持续温和上涨。

主计总处副处长蔡钰泰表示，近期消费者物价指数出现较明显升势，主要还是受到了食物价格走高的影响，不过扣除食物、能源价格的核心物价也升至15个月的高位，显示消费者物价仍温和持续上涨。他也提到，尤其是占权数达10%的外食费5月涨幅扩大到3.52%，创下逾五年以来的高位。

〞外食涨幅加大，这价格有僵固性，不容易下来。〞他称。

他并称，趸售物价创下两年多高位，其中有部分国产内销产品如毛猪、鸡和汽柴油等已在目前消费者物价指数中反应，且其中主要原因还有台币兑美元较上年同期贬值1.19%的关系。

台湾主计总处周四公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期升1.61%，略低于路透调查的升1.63%。

台新投顾分析师王凯民认为，就1-5月CPI平均年增率来看，还在1.14%左右，并不是非常高，目前实质利率仍为正，这让央行在6月的央行理监事会中不至于采取行动。

不过他也说，接下来几个月，因去年基期相对较低，预估CPI大致会在1.5-2.0%之间，这会让累计年增率走高，并可能出现负利率的状况，将让央行产生较大压力。

主计总处并称，当月肉类、水果、水产品、蛋类、油料费、谷类及其制品等价格相对上年为高，以及调理食品及外食费等价格调涨；惟通讯费陆续调降及消费性电子产品持续降价，抵销部分涨幅。5月物价中，食物类涨4.18%占七大类中最大，其中猪肉涨15.8%、鸡肉涨15.2%，都是涨幅较明显的食品。

5月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升1.17%，创27个月以来的最高，此前高位在2012年2月的1.83%。核心物价部分，5月核心物价升1.46%，是去年2月2.19%以来的高位。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

5月 4月

CPI（较上年同期） +1.61 +1.66r

路透调查（较上年同期） +1.63 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.04 +0.16

核心CPI（较上年同期） +1.46 +1.24

WPI（较上年同期） +1.17 +0.11r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)