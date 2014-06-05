《全球主要央行动态》--6月5日

以下所列为上周四下午至本周四(5月29日-6月5日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。褐皮书称，12个联储地区的经济均温和至适度成长，较4月褐皮书中的措辞更为正面，当时联储称，部分地区的经济仍未摆脱严冬的桎梏。褐皮书中增加了更多联储官员普遍认为是反映美国经济正在好转的力证。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在接受路透访问时表示，他会支持在10月结束大规模购债计划，但预计今年不会升息。

堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治表示，美联储应在结束购债不久后升息，而且升息速度应该快于美联储多数官员当前的预期。

三位美联储官员一致表态，认为不应该用利率工具来预防资产泡沫以及其它形式的金融失衡，尽管这些人士对于美联储合宜货币政策立场的看法存在很大分歧。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在伊斯坦布尔出席一次会议时称，不应把2%的通胀率目标看作上限，可以更高。美联储官员一直对目前通胀远低于2%的目标水准感到担忧。但有迹象表明通胀率开始上升。

克里夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托于在任的最后一天表示，通胀是一个“双面威胁”，美联储必须避免通胀跌至距离2%目标太远之处。皮亚纳尔托担任FED决策官员已超过10年之久，她的位置将由梅斯特(Loretta Mester)接任。 作为最新加入的美联储决策者，梅斯特的立场可能并不像其背景暗示的那样强硬；而且随着美联储缩减其史上最宽松的政策，她在金融市场和通胀方面的专业知识也将引人注目。梅斯特此前担任费城联储银行的研究主管，在美联储工作近三十年。

**欧元区**

欧洲央行管理委员会成员维斯科(Ignazio Visco)警告称，需要以对抗高通胀率相同的决心，来应对欧元区通胀率过低的问题。维斯科指出，欧元走升是将通胀率推至过低水准的原因之一。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行认为没有通缩的明显迹象，准备采取行动避免低通胀过久的风险。他表示，欧元区经济前景缓慢改善，但成长步幅仍不大。

欧洲央行管委诺沃特尼称对负存款利率是否有效已经做了长时间的讨论，欧洲央行没有汇率目标，但不能忽视汇率的影响 。他担心通缩可能导致经济出现日本式成长停滞，并称欧元区国家的通胀状况各异，央行可以随时遏制通胀，对央行而言遏制通缩的难度要大得多。

**加拿大**

加拿大央行一如预期宣布维持利率在1%不变，但表示尽管物价升速较预期快，但低通胀风险与过去一样严重。加拿大央行指出，全球经济成长逊于预期，且美国经济潜在动能可能略低于之前的预期，并称加拿大经济首季仅小幅成长，受恶劣天气和供应制约拖累。

**日本**

日本央行将调整公债购买计划，以允许央行在必要时增加短债购买并减少买入长债，以防止其持有债券的存续期变得过长。日本央行的新指引于6月2日生效，新指引并未改变央行的超宽松货币政策立场。日本央行现在打算每月购入6-8万亿日圆公债。之前央行称每月购债规模将超过7万亿日圆。

日本央行总裁黑田东彦警告称，现在讨论退出央行量化宽松(QE)政策的策略还为时过早，并强调当前重点是保持市场的充裕流动性，以实现央行的通胀目标 。如果存在威胁到2%通胀目标的风险，央行将毫不犹豫地进一步放宽政策。 他还表示，央行正采取政策举措来防止长期利率上升。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，假如会给经济造成太多失真状况，日本央行不应该执意于在两年内达到2%的通胀目标。 白井早由里并称直到明年很晚时，积极货币刺激政策仍会继续实施，因实现物价目标所需时间将会比央行预定的两年更长。

日本央行审议委员佐藤健裕表示，日本经济可能从夏季开始恢复温和复苏趋势，预期出口逐步复苏，经济按央行预估发展的可能性将因此增大。他说必须避免误解央行只追求物价上涨，而忽略经济状况，必须灵活引导货币政策，不仅要关注经济和物价还要关注金融失衡等风险。他还称欧元区有可能面临长期通胀回落的局面，主要在二线国家。

日本央行副总裁岩田规久男表示，如果政府的成长策略停滞不前，可能导致日本陷入增长率较低且通胀温和的境地。

日本央行表示，日本央行量化宽松政策的设计者--理事雨宫正佳将罕见地获得续聘，掌管负责起草货币政策的部门。此项连任决定是要确保由有经验的官员来主导达成2%通胀率目标的职责，而雨宫正佳最为人所知晓的就是他在财务省及国会中的深厚人脉关系。日本财务大臣麻生太郎正式宣布了这一任命。

**澳洲**

澳洲央行在月度货币政策会议上决定维持指标利率在2.5%不变。虽然澳洲央行表示澳元从历史标准来看仍然偏高，但未如一些人臆测的那样试图口头压低澳元。随后，澳元兑美元微幅上涨。“展望未来，维持宽松的货币政策应可支撑需求，并帮助经济逐步增强，”央行总裁史蒂文斯在6月政策会议后的简短声明中表示。

**中国**

中国央行宣布首次动用双边本币互换协议对方货币。这意味着总规模达2.5万亿元的中外本币互换协议，五年以来迎来首次实际运用。央行网站刊登新闻稿称，使用中韩本币互换协议下4亿韩元（约合240万元人民币）资金支持企业贸易融资。在中韩近期政经交流密切的背景下，不大的规模具有浓重的象征意味；但从人民币国际化角度来看，却有着里程碑式的意义。

中国人民银行货币政策司副司长孙国峰在早先的一次研讨会上表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。

**其他央行**

印度央行总裁拉詹宣布，维持回购利率在8.00%不变，符合广泛预期。随着央行推出一系列紧缩政策，该国消费者物价今年不断下滑。自拉詹去年9月执掌印度央行以来，已经将该回购利率提高75个基点，以抑制该国的高消费者通胀率。 他还称期待与新一届政府携手降低处于危险水平的通胀。

南非央行表示，南非的货币政策正处于升息周期，但货币政策的运用将在一个对经济脆弱性敏感的灵活框架内。南非央行在6月货币政策评估报告中称，预计通胀将在较长时间内保持在目标之上，风险趋向上行。南非央行在最近两次政策会议上保持政策不变，以减轻给陷于困境中的经济造成的压力。

印尼央行总裁Agus Martowardojo表示，印尼卢比兑美元今年均价可能落在11,600-11,800卢比。他说，这个预测基于印尼经常账赤字继续承压的事实。

俄罗斯央行副总裁Ksenia Yudaeva表示，鉴于严重的通胀问题和一系列其他负面因素，这意味着俄罗斯央行还不能放松对卢布的立场。

巴西货币雷亚尔兑美元急剧下跌后，巴西央行将把货币互换协议标售规模增加一倍，为即将到期的互换协议展期。该央行称，将标售最多1万份互换协议，到期日分别为2015年4月1日和7月1日。这些协议是供投资者用来对冲外汇损失的衍生品。 (完)

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