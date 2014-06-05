投行观点：法国兴业银行上调2014年金价预估，下调白银及铜价预估

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
路透6月4日 - 法国兴业银行周三上调2014年黄金价格预估，称克里米亚危机给金价带来的支撑是主要因素。
兴业银行将今年黄金均价预估从此前预期的1,180美元上调至每盎司1,272美元。
现货金 周四亚洲盘中交投在1,243美元附近，接近本周稍早所及四个月低位1,240.61。
克里米亚危机导致俄罗斯对乌克兰局势进行干预，随后美国和欧盟对俄罗斯实施制裁。法国兴业银行在报告中称，这促使投资者采取谨慎态度，激发了黄金的避险买盘。
该行称，克里米亚危机导致3月纽约商品期货交易所(COMEX)投资者净头寸增加，随后两个月有所下降，但依然高于今年前两个月的水准，对金价构成支撑。
兴业银行在周三发布的大宗商品观察报告中称，由于全球股市更加平稳且美国经济数据改善，截至4月末投资者净头寸降至302吨，但总吨位仍远高于年初时的水平。
不过，该行对金价的长期表现持怀疑态度。
“虽然我们上调了近期金价预估，但仍看空中长期前景。明年金价将可能远低于1,200美元，到2016年或将跌破1,000美元，届时美联储的升息步伐可能远远快于当前市场预期。”
兴业银行还将2014年白银均价预估从每盎司19.00美元下调至18.65美元。
该行表示，美联储缩减购债对银价造成负面影响，另外在地缘政治风险加剧之时，投资者并不认为白银可以避险。
**基本金属**
该行把伦敦金属交易所(LME)期铜价格预估从每吨6,875美元调降至6,750美元。
“铜价可能在未来几个月跌向6,500美元，因供应增加且中国楼市趋疲，”报告称。
兴业银行还预计，LME期铝2014年均价为每吨1,775美元，此前预估为1,765美元。
“基本金属的前景好坏不一，部分因为中国经济放缓对各种金属需求的影响不同，部分因为各种金属的供应状况明显有差异，”该行称。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。