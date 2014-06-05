《国际主要央行公开市场操作一览》--6月5日

路透上海6月5日 - 美联储(FED)在4月30日的政策声明中称，将月度购债规模从550亿美元缩减至450亿美元，与市场广泛预期一致，如果保持当前的缩减步幅，美联储最快将在今年10月结束购债计划。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/4 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

6/3 买入公债 18.74 03/31/2020 - 05/31/2021

6/2 买入公债 4.73 11/15/2024 - 02/15/2031

5/30 买入公债 10.30 02/15/2036 - 05/15/2044

5/29 买入公债 29.97 03/31/2019 - 02/29/2020

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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6/4 隔夜逆回购 -1,274.01 0.05%

6/3 隔夜逆回购 -1,309.52 0.05%

6/2 隔夜逆回购 -1,297.21 0.05%

5/30 三天逆回购 -1,647.26 0.05%

5/29 隔夜逆回购 -1,556.86 0.05%

在2014年5月13日-6月11日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布褐皮书指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/3 七天期反向交易 1,493.505 0.25(固定利率)

6/3 七天期定期存款 -1,192.003 0.24%

《本周主要新闻》

--欧洲央行管理委员会成员维斯科(Ignazio Visco)警告称，需要以对抗高通胀率相同的决心，来应对欧元区通胀率过低的问题。维斯科指出，欧元走升是将通胀率推至过低水准的原因之一。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 134,810

上周三 135,780

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当期变化 -970

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行将调整公债购买计划，以允许央行在必要时增加短债购买并减少买入长债，以防止其持有债券的存续期变得过长。日本央行的新指引于6月2日生效，新指引并未改变央行的超宽松货币政策立场。日本央行现在打算每月购入6-8万亿日圆公债。之前央行称每月购债规模将超过7万亿日圆。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行2,764.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,764亿相较，存单发行余额增0.8亿台币。