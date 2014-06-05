中国新债：国开行下周二将发至多240亿元五期固息债，期限一至10年

中国央行： 愿意发挥作用促进SDR使用，目前SDR市场流动性仍不足--副行长
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。
路透北京6月5日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(6月10日)招标发行五期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，其中一、三、五及七年为增发，10年为新发品种。
刊登在中国债券信息网的公告显示，一、三、五及七年为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为该行第15期新债。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。
具体发行条款如下：
第8、9、13及14期增发，及15期新发
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发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：6月10日上午9:30-10:30
7/10年： 6月10日上午9:30-11:10
招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)
五年：多重价格（美国式）
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 6月12日
起息日 1/7年：6月9日
3/5年：4月8日
10年：6月12日
分销期 6月11日-6月12日
上市日 1年：6月16日
3/5/7/10年：6月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：
三年 五年 一年 七年
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票面利率 5.2462% 5.44% -- --
(加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --
(加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --
(加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --
(加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --
(加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --
(加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- --
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --
(加权)
5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --
(加权)
5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --
(加权)
5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --
(加权)
6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%
(加权) (中标利率)(中标利率)
-------------------------------------------------------- (完)
参看详情，可点选 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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