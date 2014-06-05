中国新债：国开行下周二将发至多240亿元五期固息债，期限一至10年

路透北京6月5日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(6月10日)招标发行五期固息金融债，总额不超过240亿元人民币，其中一、三、五及七年为增发，10年为新发品种。

刊登在中国债券信息网的公告显示，一、三、五及七年为国开行今年第13、八、九及14期债增发，10年为该行第15期新债。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第8、9、13及14期增发，及15期新发

--------------------------------------------------------------

发行上限 1/5/7/10年各50亿元；3年40亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：6月10日上午9:30-10:30

7/10年： 6月10日上午9:30-11:10

招标方式 1/3/7年：单一价格(荷兰式)

五年：多重价格（美国式）

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 6月12日

起息日 1/7年：6月9日

3/5年：4月8日

10年：6月12日

分销期 6月11日-6月12日

上市日 1年：6月16日

3/5/7/10年：6月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

第8、9期债历次发行情况、及13和14期债新发情况如下：

三年 五年 一年 七年

--------------------------------------------------------

票面利率 5.2462% 5.44% -- --

(加权)

4/3增发中标收益率 5.3351% -- -- --

(加权)

4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% -- --

(加权)

4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% -- --

(加权)

4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% -- --

(加权)

4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% -- --

(加权)

5/5发行中标收益率 -- -- -- --

5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% -- --

(加权)

5/13增发中标收益率 4.7358% 4.7991% -- --

(加权)

5/20增发中标收益率 4.8880% 5.0037% -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.7947% 4.9168% -- --

(加权)

6/3 增发中标收益率 4.5785% 4.6916% 4.09% 4.77%

(加权) (中标利率)(中标利率)

-------------------------------------------------------- (完)

参看详情，可点选 here (发稿 康熙泽；审校 林高丽)