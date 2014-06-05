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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 11:04 BJT

路透调查：欧元或需跌至1.30美元才能满足欧洲央行提升通胀的期待

* 欧洲央行可能希望欧元汇率不高于1.30美元，以帮助刺激通胀

* 分析师认为欧元在明年之前料不可能跌那么深

* 美国经济复苏将推动美元多仓

路透6月4日 - 路透调查显示，分析师认为，欧洲央行觉得有助于通胀上升的欧元汇率合宜水平可能在约1.30美元，但分析师预计此汇价水平还要一年才有望见到。

欧洲央行总裁德拉吉上月曾暗示，管理委员会感到不妨在6月采取行动，只要央行预估数据支持这样的举措，并且如果欧元汇价继续居于高位。当时欧元汇价是略低于1.40美元。

从那以后，欧元已下跌超过2%至1.36美元，显示金融市场已经消化欧洲央行或将出台宽松政策的可能性，其中包括调降再融资及存款利率以及某种形式的企业放贷计划。

“就算欧洲央行本周政策行动让欧元下跌，我觉得负存款利率...(或者资产购置)对于刺激放贷恐怕也不会有太大帮助，”法国兴业银行外汇分析主管Kit Juckes在客户研究报告中称。

“所以欧洲央行其实是寄望美国经济将蓄积动能，以带动美元及全球成长摆脱沉闷的局面。”

64位受访分析师中，仅有四位预估欧元在未来三个月会达到1.30美元。认为未来六个月内会达此汇价的分析师有20位，平均预估的时段为2015年5月底。

本项调查是在6月2-4日进行。分析师平均预估欧元未来一个月料为1.36美元，三个月及六个月的预估汇价分别为1.35和1.32，预估值均较上次路透调查时下降，且与汇价下滑的实际情况一致。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，汇市投机客已增加欧元空仓，押注欧元兑美元将下滑。

虽然那些部位以全球外汇市场规模而言微不足道，但趋势已经一改几个月前的庞大多仓。

相对地，美元多仓则增加至3月中以来最高水平。

多数受访分析师认为，美国经济强劲复苏的前景，基本上将带动这些美元仓位，从而削弱欧元。(完)
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