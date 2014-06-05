路透调查：欧元或需跌至1.30美元才能满足欧洲央行提升通胀的期待

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
* 欧洲央行可能希望欧元汇率不高于1.30美元，以帮助刺激通胀
* 分析师认为欧元在明年之前料不可能跌那么深
* 美国经济复苏将推动美元多仓
路透6月4日 - 路透调查显示，分析师认为，欧洲央行觉得有助于通胀上升的欧元汇率合宜水平可能在约1.30美元，但分析师预计此汇价水平还要一年才有望见到。
欧洲央行总裁德拉吉上月曾暗示，管理委员会感到不妨在6月采取行动，只要央行预估数据支持这样的举措，并且如果欧元汇价继续居于高位。当时欧元汇价是略低于1.40美元。
从那以后，欧元已下跌超过2%至1.36美元，显示金融市场已经消化欧洲央行或将出台宽松政策的可能性，其中包括调降再融资及存款利率以及某种形式的企业放贷计划。
“就算欧洲央行本周政策行动让欧元下跌，我觉得负存款利率...(或者资产购置)对于刺激放贷恐怕也不会有太大帮助，”法国兴业银行外汇分析主管Kit Juckes在客户研究报告中称。
“所以欧洲央行其实是寄望美国经济将蓄积动能，以带动美元及全球成长摆脱沉闷的局面。”
64位受访分析师中，仅有四位预估欧元在未来三个月会达到1.30美元。认为未来六个月内会达此汇价的分析师有20位，平均预估的时段为2015年5月底。
本项调查是在6月2-4日进行。分析师平均预估欧元未来一个月料为1.36美元，三个月及六个月的预估汇价分别为1.35和1.32，预估值均较上次路透调查时下降，且与汇价下滑的实际情况一致。
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，汇市投机客已增加欧元空仓，押注欧元兑美元将下滑。
虽然那些部位以全球外汇市场规模而言微不足道，但趋势已经一改几个月前的庞大多仓。
相对地，美元多仓则增加至3月中以来最高水平。
多数受访分析师认为，美国经济强劲复苏的前景，基本上将带动这些美元仓位，从而削弱欧元。(完)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。