路透调查：未来一年英镑兑欧元料走升，但兑美元将微跌

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
* 未来一年英镑兑欧元将升值
* 英镑兑美元将保持相对稳定
路透伦敦6月4日 - 路透调查显示，未来一年英镑兑欧元将稳健上扬，英国央行和欧洲央行的货币政策道路渐行渐远，市场将对此给予充分消化。
分析师普遍预期，英国央行将成为最先开始升息的主要央行，不过还是要等到明年才会动手。同时多数分析师认为，欧洲央行周四将调降指标利率。
“两家央行的政策差异只会越来越极端，”瑞银集团的Geoffrey Yu说。“市场抛售英镑的意愿很低--英国经济表现相对还可以。”
根据本周调查，欧元/英镑 一个月后将在0.810英镑，六个月和一年后分别在0.798和0.788。
欧元周四亚洲交易时段约报0.8123英镑，在过去一年下滑约5%。调查中分析师对英镑的预估中值要强于5月调查时。
不过本次调查还显示，英镑/美元 会略为下跌，只是跌幅没有原先预期那么大。
预计一个月后英镑/美元在1.68美元，与周三交易水平接近，六个月和一年后的目标位分别为1.67和1.65，均强于上月调查的预估值。
今年以来英镑/美元上涨约1%，英镑贸易加权指数上月触及五年半高点，之前有迹象显示，一些货币政策委员会委员倾向于投票赞成升息。
美国经济表现相对较好，但美国联邦储备理事会(美联储)目前仍通过每月450亿美元的资产购买计划支撑经济。而英国央行的量化宽松计划已在2012年停下了脚步。
因此，44位回覆调查问题的分析师中，约有一半上修对英镑的三个月、六个月和一年目标预估。
对一年后英镑水准的预估值最高为1.82美元，远高于上月调查时的1.76美元。(完)
(编译 郑茵 审校 艾茂林)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。