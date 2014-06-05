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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 10:43 BJT

路透调查：未来一年英镑兑欧元料走升，但兑美元将微跌

* 未来一年英镑兑欧元将升值

* 英镑兑美元将保持相对稳定

路透伦敦6月4日 - 路透调查显示，未来一年英镑兑欧元将稳健上扬，英国央行和欧洲央行的货币政策道路渐行渐远，市场将对此给予充分消化。

分析师普遍预期，英国央行将成为最先开始升息的主要央行，不过还是要等到明年才会动手。同时多数分析师认为，欧洲央行周四将调降指标利率。

“两家央行的政策差异只会越来越极端，”瑞银集团的Geoffrey Yu说。“市场抛售英镑的意愿很低--英国经济表现相对还可以。”

根据本周调查，欧元/英镑 一个月后将在0.810英镑，六个月和一年后分别在0.798和0.788。

欧元周四亚洲交易时段约报0.8123英镑，在过去一年下滑约5%。调查中分析师对英镑的预估中值要强于5月调查时。

不过本次调查还显示，英镑/美元 会略为下跌，只是跌幅没有原先预期那么大。

预计一个月后英镑/美元在1.68美元，与周三交易水平接近，六个月和一年后的目标位分别为1.67和1.65，均强于上月调查的预估值。

今年以来英镑/美元上涨约1%，英镑贸易加权指数上月触及五年半高点，之前有迹象显示，一些货币政策委员会委员倾向于投票赞成升息。

美国经济表现相对较好，但美国联邦储备理事会(美联储)目前仍通过每月450亿美元的资产购买计划支撑经济。而英国央行的量化宽松计划已在2012年停下了脚步。

因此，44位回覆调查问题的分析师中，约有一半上修对英镑的三个月、六个月和一年目标预估。

对一年后英镑水准的预估值最高为1.82美元，远高于上月调查时的1.76美元。(完)

(编译 郑茵 审校 艾茂林)
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