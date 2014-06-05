修正-路透调查：未来一年瑞典和挪威克朗兑欧元料上涨，兑美元或下跌

金砖国家：4月21日股汇市收盘纵览
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
(修正第二个要点的措辞)
* 瑞典降息令瑞典克朗承压
* 瑞典经济复苏较长期来看将提振克朗
* 挪威经济成长乏力，因石油投资疲弱
* 挪威不太可能进一步放宽政策
路透奥斯陆6月4日 - 周三公布的路透调查结果显示，未来一年瑞典克朗和挪威克朗兑欧元可能将上涨，但兑美元料将下跌，因美国经济加速复苏。
分析师称，受去年12月瑞典降息影响，今年迄今瑞典克朗下跌，而且该国有可能进一步降息，最早或许是在7月，短期内这将令瑞典克朗承压。
但瑞典克朗兑欧元料先企稳，然后在今年下半年上涨，因瑞典经济复苏获得动力。欧元可能因欧洲央行放宽政策而走软。
外界预期瑞典央行今年夏季将追随欧洲央行步伐降息或提高流动性的作法，意味着瑞典克朗兑美元可能将更加走势艰难。美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能考虑提前收紧货币政策的迹象，或持续提振美元。
但瑞典经济基本面应长期支撑瑞典克朗。虽然道路崎岖不平，但该国经济正在复苏，家庭消费居功至伟，出口亦在缓慢回升。
瑞典克朗兑欧元 目前报9.07，据路透对逾30位分析师的调查，三个月内瑞典克朗将涨至9.00，12个月后升至8.70。瑞典克朗兑美元 12个月后料从6.66下滑至6.7525。
但挪威经济基本面完全不同，石油业投资疲弱导致经济成长放缓。但该国央行已将经济疲弱纳入考虑，市场预计没有进一步放宽政策的可能性，即使一些分析师预期首次升息可能将推迟。
楼市是挪威央行的主要忧虑，在去年末房价下跌后，目前再次升温，楼价加速上涨可能将迫使央行更早采取政策 行动。
挪威克朗兑欧元 一年内料将从目前的8.173涨至7.90，但兑美元 一年后料从目前的6.00跌至6.17。(完)
(编译 于春红; 审校 王洋)
路透4月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月21日(周五)走势纵览。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 许娜；审校 白云)
路透纽约4月21日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周欧元净空仓增至3月中旬以来最高，因投机客静候周末的法国总统大选投票结果。 法国总统大选第一轮投票在周日拉开帷幕，民调显示独立的中间派候选人马克龙和极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞可能将出现进入第二轮投票。 数据显示，截至4月18日当周，欧元净空仓从18,956口增至21,649口。 “我们对大选的基本预期是，将出现一个利好欧元的结果，马克龙和勒庞将进入最终的对决，”瑞银旗下财富管理研究部门的策略师Thomas Flury称。 “不过，我们指出，出现利空欧元结果的机率已经上升，”他并称。但Flury认为，市场对欧元兑美元可能的下跌做好了充分对冲，一如最近几个季度一样。 与此同时，投机客连续第二周增加美元看多押注。 美元净多仓总计153.4亿美元，高于前一周的150.4亿美元。 在消费者支出、通胀和制造业数据疲弱的情况下，美元兑日圆本周持稳，但兑欧洲货币走势挣扎。