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亚洲 | 2014年 6月 5日 星期四 12:29 BJT

更新版 1-新债招标：农发行三期债需求稳定三年品种受捧，二级疲态扰动有限

* 农发行三期新债需求稳定，三年期受捧

* 三年品种与两年利差仅约3个基点

* 二级疲态扰动有限 (新增业内人士评论和更多细节)

路透北京6月5日 - 中国农业发展银行周四招标的三期固息债需求稳定，中标结果整体未大幅脱离市场预期，显示一级市场仍延续近期暖势，二级市场早盘略显疲态对其扰动有限。

具体来看，三年期增发债最为受捧，因多种类型机构对其均有需求，故不仅投标倍数接近3.5倍，中标收益率与两年期品种的利差亦仅约3个基点(bp)。

“虽然二级早晨收益率有点反弹，但我不认为对一级招标有多大影响，这三期债整体看还是挺好的，特别是三年品种，对它有需求的机构类型丰富，所以认购倍数也不低。”上海一银行交易员称。

他并表示，两年期品种因并非关键期限，所以青睐度相对偏淡也属正常。

华北一银行交易员亦认为，二级市场趋弱并未对一级形成扰动，而农发债招标结束后则对现券有良性影响，助力后者有所企稳。

今日招标新债具体结果如下：

期限 中标收益率 中债估值 预测均值 投标倍数

0#IFSVYBMK=

------------------------------------------------------------

一年 4.13% 4.3042% 4.11% 2.63倍

(中标利率)

两年 4.5209% 4.5747% 4.49% 2.55倍

三年 4.5467% 4.6538% 4.58% 3.47倍

今日发行新债中，两年和三年品种分别为农发行今年第31期 和33期 的增发债；一年期为新发品种，为该行今年第37期债。

上述债券具体发行条款如下：

31期二次增发 33期二次增发 37期

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 两年固息 三年固息 一年固息

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日 6月10日 6月10日 6月11日

起息日 4月24日 5月14日 6月11日

发行期 6/6-6/10 6/6-6/10 6/6-6/11

上市日 6月16日 6月16日 6月13日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.05%

票面利率 4.94% 4.83% 4.13%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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