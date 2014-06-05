台湾货币市场：提存期初资金平稳市况平静，银行严控积数不过大

* 提存期初银行多希望配置资金，严控过多准备数字

* 短率维持平稳

* 明日将标一年期定存单，料央行将维稳资金情势

记者 高洁如

路透台北6月5日 - 台湾银行间短率区间高位周四约持平上日。由于目前在提存期初，离月底的紧俏时刻仍远，银行多仍希望可配置资金以免月底不能跨月时累积太大的积数，严控资金泛滥，目前买票需求不差，拆款交易平稳。

银行交易人士表示，月初市况回到相对平静状态，各银行买票积极，拆款多能续做。而目前央行对冲销短期资金也大致维持原有力道，松紧适中；但也有少数银行认为，周五将标售一年期存单之下，央行将维持偏松的资金环境。

“市场很平静，松的平静。很少电话打来，到期可以续拆出就不错了，”一位大型银行资调人士说。

他们也表示，提存期初银行仍严控资金过于泛滥，以免月底时的准备数字累积的太大。因此在承做拆出、买票方面，都算是积极。只不过，目前月初市场的短票金额并不高，没办法宣泄太多资金堆积的压力。

本地时间11:50时：

--台币兑美元 升5.8分报30.044。

--台湾加权股价指数 跌0.02%，报9,118.39点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.395%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.430%，上日在0.380-0.440%；两周期拆款利率高位暂在0.445%，上日在0.440%。

**短票利率平稳**

短票市场方面，票券商表示，市场的短票量平平，若与银行相比，投信的资金反而是相对稳定，因此仍会以法人的资金供给为主要来源，银行则在次位。

一票券商交易主管称，由于本月底逢季底，还有银行资本计提的影响在，且银行业务部门为冲业绩可能会请法人客户动用更多的资金运用，因此银行资金水位不稳定，将不会过多仰赖银行。

今日银行端30天期自保短票利率较上日平稳，成交在0.58-0.59%。投信和寿险一个月短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额3,973亿台币，存单发行金额待央行稍晚公布。 周五央行存单到期1,119亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为137亿台币，累计超额准备为137亿台币、加计前期1%的超额准备为2,224亿台币。

**RP利率持平**

债券市场附买回(RP)利率持平上日，因市场资金持续稳定。资金调度人士指出，虽然市场资金尚未完全宽松，但利率已十分平稳，然而5月底的紧俏情况明显，令金融机构对6月底的资金情势保持谨慎，提前应对。

市场人士指出，在利率回稳之际，多数金融机构开始询问月底的资金情势。市场资金主要供应者之一--投信端对月底情势趋向保守，多数将目前承作落点留在6月最后一周，以备不时之需。能提供跨月资金的机构目前仅有少量的寿险和企业法人。

“我们预期这个月的利率都会平稳，但月底半年报的影响一定有。”一证券商交易员说。

另一票券商交易员表示，已有企业法人先行框住券源提供跨月资金，但数额仍少，“虽然开心但还不到放宽心，”将陆续寻求跨月资金的供应。

此外，下周将有中龙钢铁高达120亿台币的公司债交割，交易员也保持关注。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，亦同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，均与上日相同。