《热点透视》微软新任CEO可以选择切断诺基亚止血

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran

路透纽约6月4日 - 微软 新任执行长(CEO)纳德拉可以选择切断诺基亚 。买下诺基亚的设备及服务事业，是微软前任CEO鲍尔墨的告别作。如果纳德拉想在微软留下他的个人印记，他可以放弃这笔72亿美元收购。不过他必须迅速行动，好让这场闹剧的责任全归到鲍尔墨头上。

如果公司董事会成员基本上没有改变，董事会把自己才通过不久的收购案予以推翻，是很少有的事。不过，比尔盖兹的巨大身影已经从董事长的位子消失。新任董事长汤普森过去在Symantec 及IBM 的经验，应该已经学到关闭或出售业绩不良部门的宝贵教训。另外，推动微软高层换血有功的维权基金ValueAct，也在董事会占有一席。

微软的年度股东会可能很快会选出更多新董事。同时，鲍尔墨日前以20亿美元买下NBA职篮洛杉矶快艇队，也让他大有理由可以退出董事会。

纳德拉2月接任CEO，当他彻底检视公司整体情况时，必然要问微软是否需要进军手机市场。而市场是否希望或需要第三家主要行动通讯软体的竞争，也难以确定。

这些都是微软面对的重大疑问。谷歌 的Android(安卓)系统，以及苹果 的iOS系统，正在鲸吞蚕食桌上型电脑市场，个人电脑销售持续下滑就是明证。而由于客户所用的不是微软手机平台，微软不仅旗下Office软件等事业面临威胁，也会错失行动广告等商机。

诺基亚本身状况就可以为微软提供答案。诺基亚第一季亏损近4.5亿美元。微软收购所带来的一年6亿美元成本节约效益，有助于减少一些伤害。但从微软之前的财测，及股价快速下跌的情况来看，诺基亚的智慧手机全球市占率大概需要从3%提高一倍，才能勉强损益两平。不过苹果和Android系统的强大用户基础，将是巨大障碍。