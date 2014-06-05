《热点透视》微软新任CEO可以选择切断诺基亚止血

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran
路透纽约6月4日 - 微软 新任执行长(CEO)纳德拉可以选择切断诺基亚 。买下诺基亚的设备及服务事业，是微软前任CEO鲍尔墨的告别作。如果纳德拉想在微软留下他的个人印记，他可以放弃这笔72亿美元收购。不过他必须迅速行动，好让这场闹剧的责任全归到鲍尔墨头上。
如果公司董事会成员基本上没有改变，董事会把自己才通过不久的收购案予以推翻，是很少有的事。不过，比尔盖兹的巨大身影已经从董事长的位子消失。新任董事长汤普森过去在Symantec 及IBM 的经验，应该已经学到关闭或出售业绩不良部门的宝贵教训。另外，推动微软高层换血有功的维权基金ValueAct，也在董事会占有一席。
微软的年度股东会可能很快会选出更多新董事。同时，鲍尔墨日前以20亿美元买下NBA职篮洛杉矶快艇队，也让他大有理由可以退出董事会。
纳德拉2月接任CEO，当他彻底检视公司整体情况时，必然要问微软是否需要进军手机市场。而市场是否希望或需要第三家主要行动通讯软体的竞争，也难以确定。
这些都是微软面对的重大疑问。谷歌 的Android(安卓)系统，以及苹果 的iOS系统，正在鲸吞蚕食桌上型电脑市场，个人电脑销售持续下滑就是明证。而由于客户所用的不是微软手机平台，微软不仅旗下Office软件等事业面临威胁，也会错失行动广告等商机。
诺基亚本身状况就可以为微软提供答案。诺基亚第一季亏损近4.5亿美元。微软收购所带来的一年6亿美元成本节约效益，有助于减少一些伤害。但从微软之前的财测，及股价快速下跌的情况来看，诺基亚的智慧手机全球市占率大概需要从3%提高一倍，才能勉强损益两平。不过苹果和Android系统的强大用户基础，将是巨大障碍。
关掉诺基亚，可以让亏损止血而保住资本。谷歌以29亿美元卖掉比诺基亚更小的摩托罗拉，这表示微软说不定还能找到买主，虽然卖价会低于当初收购的价格。当然，诺基亚迅速凋零，也就是说它的价值正在逐日下滑。纳德拉也更多了一个理由要赶紧收拾鲍尔墨留下的烂摊子。(完)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申