中国货币市场：回购利率涨跌互现，例行缴准日资金拆借无忧

路透上海6月5日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 涨跌互现，14天期限品种涨幅稍高，近20bp(基点)。市场人士表示，公开市场本周再连续净投放，扶助流动性宽松局面，虽例行缴准日但场内资金供给仍很充裕，惟出资方多倾向于融出短期资金，而惜出跨月资金。
“我们都没借，都是出钱的，不过出短期限的为主，七天以内的吧，”华南一银行交易员称，长期限资金不能出的，虽然现在看央行是维持一个整体偏宽松的态度，但是跨月资金毕竟还面临季末，还是小心谨慎点为好。
她并认为，14天期限资金利率涨的多点，但拆借难度也不大，并不能说明什么问题；此外今天央行400亿的正回购也没有意外，因为今天到期量也不少。
业内人士透露，央行公开市场今日将进行400亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金730亿元，连续四周净投放。
上海一银行交易员表示，当前一个月以内期限资金利率曲线平坦化趋势比较明显，各期限点差逐步缩小，亦表明机构短期资金预期比较好，料短期内资金大幅波动概率不大。
以最新质押式回购加权平均利率计算，七天期限品种 与隔夜 今日点差为47.88bp(基点),上日为58.3bp，而14天期限资金与1个月期限品种点差亦不足50bp。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5898 2.5706 +1.92
七天 3.0686 3.1536 -8.50
14天 3.4733 3.2924 +18.09
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.5200 2.5100 +301.00
七天 3.0600 3.0550 +0.50
14天 3.3000 3.5000 -20.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6400 2.6000 +4.00
七天 3.0770 3.1560 -7.90
14天 3.4600 3.3200 +14.00
Shibor
其中:隔夜 2.5760 2.5610 +1.50
七天 3.0700 3.1520 -8.20
三个月 4.8393 4.8550 -1.57
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)