《中国债市每日综述》现券和国债期货齐转向，止盈压力下乐观预期犹存

* 利率债收益率明显反弹，止盈压力应是主因

* 国债期货大挫，利率互换陡峭化上移

* 市场整体乐观预期仍未消退

* 质押式回购连续攀升，再刷新二季度以来高点

路透上海6月5日 - 中国银行间债市利率债收益率周四明显反弹，因在经过连续下行后，上月末信贷冲高消息及个别机构卖盘汹涌等突增止盈压力。近日投机气氛颇重的国债期货亦大挫，成交量也较上日暴增逾七成，达超过8,000手。

不过交易员指出，现券收益率止跌回升在预期之中。就目前来看，基本面和资金面仍利好债市，加之今日一级发行稳中仍含暖意，对后市乐观看法犹存。

农业发展银行上午招标的三期固息债需求稳定，中标结果整体未大幅脱离市场预期，显示一级市场仍延续近期暖势，二级市场早盘略显疲态对其扰动有限。

华南一银行交易员称，近日现券和国债期货互动增强。投机气氛较重的国债期货大挫，令本已止盈压力不小的现券收益率升压进一步加重。

“最近收益率下得太快，是会有回调。但现在对后市还是看乐观的居多。”他表示。

剩余期限近七年的国开行固息债140210券最新报价 为4.9500%/4.8300%，上日为4.9000%/4.8000%。

利率互换市场上，今日也全线走升，一至五年涨幅在6-9个基点(bp)左右。

北京一银行交易员补充认为，收益率短暂的反弹尚不至于完全消灭乐观预期。若资金面不发生大的变化，下一步可以看看下周将公布的5月出厂价格指数(PPI)和居民消费价格指数(CPI)等数据。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.380元人民币，较上日结算价大跌0.572元，或0.60%。单日成交8,473手，上日成交量为4,829手。此前一般日成交在3,000手附近居多。

**回购成交再刷新二季度以来新高**

银行间资金市场今日主要回购利率 涨跌互现，14天期限品种涨幅稍高，接近15bp(基点)。市场人士表示，公开市场本周再连续净投放，扶助流动性宽松局面，虽例行缴准日但场内资金供给仍很充裕，惟出资方多倾向于融出短期资金，而惜出跨月资金。

在成交金额方面，质押式回购今日再度刷新二季度以来新高，达9,999.17亿元。

“我们都没借，都是出钱的，不过出短期限的为主，七天以内的吧。”华南一银行交易员称，长期限资金不能出的，虽然现在看央行是维持一个整体偏宽松的态度，但是跨月资金毕竟还面临季末，还是小心谨慎点为好。

她并认为，14天期限资金利率涨的多点，但拆借难度也不大，并不能说明什么问题；此外今天央行400亿的正回购也没有意外，因为今天到期量也不少。

央行公开市场今日进行了400亿元28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金730亿元，连续四周净投放。

上海一银行交易员表示，当前一个月以内期限资金利率曲线平坦化趋势比较明显，各期限点差逐步缩小，亦表明机构短期资金预期比较好，料短期内资金大幅波动概率不大。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,999.17亿元，上日为9,768.64亿元；其中，隔夜品种成交8,593.48亿元，上日为8,307.59亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5881 2.5706 +1.75 8,593.48

七天 3.0683 3.1536 -8.53 946.48

14天 3.4419 3.2924 +14.95 74.88

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5300 2.5100 +102.00 2,292.12

七天 2.8400 3.0550 -21.50 308.85

14天 3.2000 3.5000 -30.00 20.34

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6400 2.6000 +4.00 --

七天 3.0770 3.1560 -7.90 --

14天 3.4600 3.3200 +14.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5760 2.5610 +1.50 --

七天 3.0700 3.1520 -8.20 --

三个月 4.8393 4.8550 -1.57 --