《分析》中国央行连四周净投放，财政货币齐助力债市添牛气

* 央行公开市场连续四周净投放，本周规模730亿元

* 扶助呵护之情不言自明，资金宽松预期进一步加强

* 5月财政投放快于往年，汇算清缴季节影响小于预期

* 实际资金成本低于正回购指导利率，债市牛市预期仍在

作者 曹巍浩

路透北京6月5日 - 中国人民银行公开市场连续第四周净投放，单周净投放730亿元人民币。本周面对企业所得税汇算清缴和例行存款准备金清算的冲击，央行大额净投放，扶助呵护之情不言自明，市场流动性宽松预期进一步加强。

市场人士并指出，5月下旬财政资金投放快于往年，汇算清缴季节性影响料小于预期，助益市场流动性进一步显好。虽然短期内全面下调法定存款金率政策尚难看到，但市场实际资金成本低于正回购指导利率，整体预期偏暖，债市牛市基础仍在。

“本周公开市场投放量还是不小的，资金不似半年末的感觉，还挺宽松的，”民生银行金融市场部首席分析师李志强称。

他进一步指出，央行仍有很多政策工具可用以完成其目标，公开市场操作可扶助流动性短期小波动，定向降准的范围也灵活可调。需持续关注经济数据和汇率走势，进而决定政策实施节奏，”降准不是为了解决资金面，而是针对经济的。“

兴业银行资金营运中心宏观分析师肖丽也表示，6、7月份市场流动性仍可能面临一定的扰动；若无全面降准，公开市场操作仍将是央行依赖的货币政策工具。

央行公开市场周内仍仅有开展28天期正回购操作，周二进行的300亿元和周四进行的400亿元28天期正回购操作，中标利率持平于4%。上周净投放200亿元。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/nah89v

**5月财政资金投放快于往年**

国信证券固定收益首席分析师董德志称，资金季节性因素明显与否，与其归属的货币市场周期紧密相关。当前在一个偏松周期里，公开市场投放力度大，增加了供给；另一方面，同业业务的收敛减少了需求，加之市场预期偏好，均导致当前资金供求关系显好。

肖丽则进一步指出，供给方面，公开市场净投放力度加大、再贷款等政策增加资金供给的同时，也传导了乐观的预期。同时，财政部“85号文”应有加快地方各级政府的财政资金下拨，从财政角度增加供给。需求方面，规范同业的“127号文”的出现导致配置资产的减少，从而在供给端减小了资金压力。

肖丽的猜测在路透的机构调研中得到了一些支撑。三家国有大行和两家副省级城市商业银行的人士均反映，5月最后一周企业所得税巨额汇算清缴的同时，也注意到了财政资金的投放加快。

5月财政存款轧差后的实际发生额，即汇算清缴季节性因素对资金面的影响，或小于预期。

北京一国有大行交易员就表示，“今年是要快速修正预期的，公开市场投放，再贷款也有。上个月最后一周多，感觉代理财政科目下支出有点多。”

华东地区一副省级城市商行交易员则从数量方面给出了证据。“我们这项目很难特大，一般也就两三个亿。上月20号开始有几天就10个、十几个的财政资金下放，隔天就划拨出去了，这种情况还蛮少见的。"

财政部5月21日下发85号文，要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。有效发挥财政资金在稳增长、调结构、惠民生等方面的重要作用，确保完成全年经济社会发展预期目标。

**债券牛市预期仍在**

短期资金面的担忧并未完全消失，但市场整体预期偏乐观。虽短期尚看不到法定存款准备金率下调的必要性，但央行公开市场操作已给了市场很强的信心，4%的28天正回购指导利率远高于债市实际成本，债券牛市预期仍在。

李志强从三个方面分析了资金面未来可能趋收敛的原因：一是半年末时点对资金面的影响；二是定向降准等稳增长措施起效后，实体经济的融资需求或增加；三是被“127号文”限制的融资需求到期后，续做重匹配带来的资金压力。

“即使货币政策宽，后期也还是要紧一紧的。”不过，他也并不认为这种流动性的波动是长期性的。

当前机构对流动性中短期预期多偏乐观。另一国有大行交易员就表示，“央行公开市场操作给了大家很强的信心，不能说转向了，放水还是打着结构调整的旗子的。”其心态平和，不认为中期内会出现资金极度紧张的情况。

董德志在其2014年中期固定收益策略报告中指出，三季度，保守预期基准七天回购利率 定位在3.50%附近，一年政金债收益率低点有望下降至3.9%-4.0%附近，10年政金债则在4.70%-4.85%范围内。

本周主要回购利率继续低位盘整，一二级市场走势整体仍偏暖，浮现的获利卖盘尚未改变债市大势。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 300

(周四) 400

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 230

央票到期续做 --

正回购到期 1,200

逆回购到期 --

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净投放 730(完)

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