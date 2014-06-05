中国股市：沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势，个股普现反弹

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周四缩量收涨，结束此前连续四日下跌，今日个股普现反弹，但板块分化格局依旧明显。分析师指出，短期影响市场的因素尚未有明显改变，大盘整体仍将呈箱体震荡走势。
沪综指 收报2,040.878点，涨16.044点或0.79%，此前最大涨幅为5月21日的0.84%；上证A股今日成交额563亿元人民币，上日为574亿元。
“主板箱体震荡，（深市小盘）成长股弹性更明显。”中银国际证券策略分析师周荣华称。
他并表示，影响权重股走势的主要因素是经济数据、企业盈利和流动性状况，其短期难以改善的情况下，权重股仍将维持箱体震荡格局，而深市小盘个股的弹性在反弹中更为明显。
业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金730亿元，连续四周净投放。
深市创业板指数R 收盘上涨2.555%，涨幅明显大于沪综指，多只中小板和创业板个股收报涨停。
沪深300指数 收报2,150.602点，涨1.05%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,153.6点，涨1.53%，成交592,644手。（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申