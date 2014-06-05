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货币新闻 | 2014年 6月 5日 星期四 15:08 BJT

中国股市：沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势，个股普现反弹

路透北京6月5日 - 中国股市沪综指周四缩量收涨，结束此前连续四日下跌，今日个股普现反弹，但板块分化格局依旧明显。分析师指出，短期影响市场的因素尚未有明显改变，大盘整体仍将呈箱体震荡走势。

沪综指 收报2,040.878点，涨16.044点或0.79%，此前最大涨幅为5月21日的0.84%；上证A股今日成交额563亿元人民币，上日为574亿元。

“主板箱体震荡，（深市小盘）成长股弹性更明显。”中银国际证券策略分析师周荣华称。

他并表示，影响权重股走势的主要因素是经济数据、企业盈利和流动性状况，其短期难以改善的情况下，权重股仍将维持箱体震荡格局，而深市小盘个股的弹性在反弹中更为明显。

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行400亿元人民币28天期正回购操作。据此计算，本周公开市场将净投放资金730亿元，连续四周净投放。

深市创业板指数R 收盘上涨2.555%，涨幅明显大于沪综指，多只中小板和创业板个股收报涨停。

沪深300指数 收报2,150.602点，涨1.05%；沪深300指数期货主力6月合约 尾盘报2,153.6点，涨1.53%，成交592,644手。（完）
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