《中国新债预测》进出口行两期债需求稳定，二级调整应无扰一级暖势

* 招标品种: 进出口行招标发行两期固息债
* 期限及金额上限：三年和七年各60亿元
* 招标时间: 6月6日10:00-11:00
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.54%-4.62%；4.77%-4.92%
* 预测均值: 4.57%；4.86%
路透北京6月5日 - 中国进出口银行周五将招标发行两期固息金融债。路透调查显示，机构对现券收益率现反弹已有预期，且他们暂坚持认为未来一段时间政策面和宏观基本面仍有望利多债市，加之明日三年和七年新债均为关键期限，料需求稳定，收益率预测均值分别为4.57%和4.86%。
中国银行间现券市场周四转弱，因收益率连续下行后场内存一定调整压力，且四大行5月末贷款冲高等消息亦有影响。
”虽然现券收益率上行，但市场对政策放松的期待仍在，经济一时也不会本质扭转吧，加上明天的两期债是中长期品种，我们对明天一级的需求还是比较乐观的。“广东一券商交易员称。
不过也有交易人士提到，若明日早盘二级市场机构情绪进一步转谨慎，推动收益率续攀升，或添明日新债变数。
中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，三年和七年最新收益率分别为4.6538%和4.9493%。
中国农业发展银行周四招标的三期固息债需求稳定，中标结果整体未大幅脱离市场预期，显示一级市场仍延续近期暖势，二级市场早盘略显疲态对其扰动有限。
明日两期债为进出口行今年第35期和36期金融债，其中35期为三年期新发品种；36期为2014年第30期金融债 的增发债券，期限七年，起息日为2014年5月13日，到期日为2021年5月13日，票面利率4.85%。
上述债券具体发行条款如下：
35期 36期
（第30期金融债增发债）
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招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
招标时间 6月6日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标 单一价格中标
(荷兰式) (荷兰式)
缴款日 6月10日
起息日 6月10日 5月13日
发行期 6/6-6/10
上市日 6月16日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.10%
票面利率 -- 4.85%
-------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)