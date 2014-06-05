欧洲个股：ING计划今年上市旗下保险业务，恢复纯粹银行定位

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透6月5日 - 荷兰国际集团(ING) 周四表示，将推进保险子公司NN Group价值103亿欧元(140亿美元)的上市计划。这是ING在金融危机期间接受国家救助以来，向重返市场迈出的重要一步。
ING执行长Ralph Hamers周四在发布会上称，计划今年上市NN Group。他指出，我们希望今年上市，时间可能介于第二季到第四季，但这取决于市场情况。
ING称，NN Group将在2015年支付今年下半年的1.75亿欧元股息。2013年NN Group税前营业利润为9.05亿欧元，毛保费收入为95亿欧元。
ING称，截止2013年12月31日该保险业务价值103亿欧元，其中最重要的两部分为Netherlands Life和Insurance Europe业务，价值分别为56亿欧元和31亿欧元。
“随着NN Group的上市，我们将基本完成将ING重新定位为一家纯粹银行的计划，”ING执行长Hamers称。
NN Group执行长Lard Friese称，公司将侧重荷兰业务，锁定国际市场业务增长，并关注产生收益的业务。
ING是曾经风靡一时的银保合作(bancassurance)业务模式的主要力行者之一，但自金融危机期间获得100亿欧元国家救助后，该行一直在缩减业务。
ING将于2015年5月偿还10.25亿欧元最后一笔救助款。(完)
(编译 王翔琼; 审校 李春喜)
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