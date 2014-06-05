《路透晚报》--6月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：当局认为微刺激举措已足以让经济成长率保七

多位参与政策讨论的消息人士表示，中国已加大力度，防止季度经济成长率跌向7%，而且目前认为举措取得效果，因为初步迹象显示经济快速降温情况已受到抑制。这应该会让政府和央行至少等到下月公布第二季经济成长数据后，再决定是否有必要采取更强力的支持举措。

--中国经济：IMF称中国只有在经济成长大幅回落时，才需加大刺激举措

国际货币基金组织(IMF)周四称，中国只有在经济增速降至“明显低于”7.5%时，才需推出更多刺激政策。中国经济今年有望成长约7.5%，与政府目标一致。人民币汇率略被低估。

--中国经济：加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项--国务院

中国的简政放权持续推进。国务院总理李克强周三主持召开常务会议，确定进一步简政放权措施促进创业就业，取消和下放新一批共52项行政审批事项。

--中国数据：5月服务业PMI降至50.7，企业预期创11个月低点--汇丰

受企业乐观情绪大幅减弱影响，汇丰中国5月服务业采购经理人指数(PMI)由上月的51.4回落至50.7，齐平1月时所创2011年8月来最低水准，表明企业活动改善幅度为近三年来最慢。

--中国金融：四大国有银行5月末放贷意外冲高，或因微刺激政策--报载

上海证券报周四报导称，中国四大国有商业银行5月末不到一周时间内，新增贷款大幅飙涨约1,400亿元人民币，当月新增规模增至约2,700亿元；5月全行业新增贷款规模预计在7,000亿元上下。

--中国金融：将逐步规范互联网金融，目前仍需行业自律管理--央行官员

中国央行金融市场研究处处长庾力周四表示，央行对互联网金融持支持态度，并在观察中逐步规范。她指出，对于互联网金融监管规则的研究制定不能一蹴而就，目前仍然需要行业的自律管理。

--中国经济：中海自贸区谈判有望加快推进，宁夏争取成为先行区--报载

中国证券报周四报导称，作为推进“一带一路”建设的重点内容之一，中国-海湾合作委员会自由贸易区（简称“中海自贸区”）谈判有望加快推进。宁夏作为中国-阿拉伯国家经贸合作的支点，正在争取成为该自贸区的先行区。

--《中国数据观测》5月工业增速料微升投资仍弱，通胀反弹但尚属温和

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，在政策托底支撑下，中国5月经济下行压力有 所缓和，预计工业同比增速小幅回升至8.8%；但受房地产投资持续放缓拖累，1-5月投资增 速料延续回落至17.1%。同时，受猪肉价格持续上涨、以及翘尾因素等影响，5月CPI同比涨幅料温和回升至 2.4%。

--《中国数据观测》基数效应料推动5月进出口回暖，贸易顺差继续增大

最新路透调查结果显示，中国5月进出口增速有望较前三个月明显改善，因稳外贸等政 策措施见效，且去年同期高基数效应的消退。5月出口和进口料分别同比增长6.6%和6.1%，增幅较4月明显回升；当月贸易顺差料增加至226亿美元。

--《中国数据观测》5月新增贷款料稍低于上月，M2增速稳中略降

由于中国信贷增长放缓影响货币增速，加之贷款外信用创造受银行同业监管加强影响，5月末M2增速料稳中略降。路透调查的21家机构预测中值显示，当月末M2同比增速为13.1%，较上月的13.2%略降。5月新增人民币贷款预期为7,500亿元，略低于前月。

--台湾数据：5月核心CPI创15个月高位，物价料将持续温和上涨

台湾5月消费者物价指数(CPI)同比涨幅1.61%虽较上月回落，但核心物价涨幅1.46%创15个月高位，趸售物价指数(WPI)也创27个月以来最高，这显示物价料将持续温和上涨。

--中国反腐：出口信用保险公司原副总戴春宁严重违纪违法，已立案调查--中纪委

中国中央纪委监察部周四称，中共中央纪委对中国出口信用保险公司原副总经理戴春宁严重违纪违法问题进行了立案检查。

【固定收益】

--《分析》中国央行连四周净投放，财政货币齐助力债市添牛气

中国人民银行公开市场连续第四周净投放，单周净投放730亿元人民币。本周面对企业所得税汇算清缴和例行存款准备金清算的冲击，央行大额净投放，扶助呵护之情不言自明，市场流动性宽松预期进一步加强。

--新债招标：农发行三期债需求稳定三年品种受捧，二级疲态扰动有限

中国农业发展银行周四招标的三期固息债需求稳定，中标结果整体未大幅脱离市场预期，显示一级市场仍延续近期暖势，二级市场早盘略显疲态对其扰动有限。具体来看，三年期增发债最为受捧，因多种类型机构对其均有需求，故不仅投标倍数接近3.5倍，中标收益率4.5467%与两年期品种的利差亦仅约3个基点(bp)。

--中国债市动态：现券收益率上行，贷款冲高等报导引发获利回吐

中国银行间市场周四早盘现券收益率上行；市场人士指出，早间有报导指四大行5月末贷款冲高，且央行正回购操作量较周二略增，且场内现券收益率在连续下行后，获利回吐压力较重，部分机构选择落袋为安，利率债中长端成交较活跃。

--中国货币市场：回购利率涨跌互现，例行缴准日资金拆借无忧

中国银行间资金市场周四主要回购利率涨跌互现，14天期限品种涨幅稍高，近20bp(基点)。市场人士表示，公开市场本周再连续净投放，扶助流动性宽松局面，虽例行缴准日但场内资金供给仍很充裕，惟出资方多倾向于融出短期资金，而惜出跨月资金。

--中国新债：惠誉为大众汽车金融ABS评级，成汽车贷款ABS获国际评级首例

评级机构惠誉日前表示，授予大众汽车金融的华驭2014年第一期汽车抵押贷款证券化预期的评级，成为中国汽车抵押贷款ABS获国际评级的首例。本次ABS的发起机构为大众汽车金融（中国）有限公司（VWFC）；其中2020年8月到期的6,99亿元人民币A级资产支持证券，预期的评级为“AA(EXP)sf”级，展望稳定。

【外汇】

--中国汇市：人民币窄幅振荡后收贬，分红购汇令美元多头蠢蠢欲动

中国人民币兑美元周四收贬至6.2548元，在中间价指引下，多数时间在贬值一侧保持窄幅振荡。交易人士称日内客盘购汇较多但价格波动不大，料包含部分港 股分红购汇需求，但亦有多头建仓嫌疑。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势，个股普现反弹

中国股市沪综指周四缩量收涨，结束此前连续四日下跌，今日个股普现反弹，但板块分化格局依旧明显。分析师指出，短期影响市场的因素尚未有明显改变，大盘整体仍将呈箱体震荡走势。沪综指收报2,040.878点，涨0.79%。

--中国企业：阿里巴巴以12亿元购入恒大足球俱乐部50%股份

中国最大的电子商务公司阿里巴巴集团周四同意以12亿元人民币(1.92亿美元)买入广州恒大足球俱乐部50%股权。交易完成后，恒大地产在该俱乐部持股将减半至50%。

--《焦点》中国青岛港调查金属融资违规行为，加深交易商忧虑

中国对青岛港大宗商品融资一事的调查引发担忧，这种担忧在周三似乎有加深的迹象，标准银行以及路易达孚旗下一个部分持股的部门警告可能为此蒙受损失，且铜价有进一步下跌之虞。

--中国贸易：当局准备取消稀土出口关税和配额--消息

中国稀土出口关税和配额政策，今年稍早遭世界贸易组织(WTO)裁定这些措施具有歧视性，消息人士对路透表示，中国准备取消受到争议的稀土出口关税和配额。

--中国能源：国家能源局与京津冀三省能源企业签订“煤改气”保供协议

为进一步细化落实国务院《大气污染防治行动计划》，中国国家能源局与北京、天津、河北及中石油、中石化集团公司分别签订“煤改气”用气保供协议，在确保民生用气的前提下推动“煤改气”工程量气而行、有序实施。

--中国能源：石化产业规划布局方案最快本月推出，涉及主要三类产品--报载

上海证券报周四报导称，石化产业规划布局方案最快本月推出，炼油、乙烯、芳烃是方案涉及的主要三类石化产品。根据规划，未来东西部发展侧重不同，东部以石油化工为主，西部以煤化工为主，新型煤化工有望撑起半边天。

--《焦点》台湾F股上市遭遇监管风暴，券商布局陆企卡位受阻

台湾F股(外国公司至台湾上市)近期突然遭遇监管政策转向，令此前热衷其中的券商无所适从，藉布局陆企扩增版图的如意算盘亦被打乱。分析人士指出，台湾F股的陆资成分愈来愈浓，随着主管机关将把F股上市可不经专案审查的陆资持股比提升至50%，台湾券商实质上已进入陆企承销的开发期，为未来T股(大陆注册企业至台湾上市)放行及登陆承销业务积极暖身。

--中国证券：上海国际称将以35.7亿元向国泰君安转让上海证券51%股权

中国大型券商--国泰君安证券收购上海证券迈出关键一步，上海国际集团发布股权转让公告称，已与国泰君安证券就上海证券51%股权转让事宜签署了协议，交易价格为35.71亿元人民币。

--中国个股：海通证券获批增加外币证券承销业务，瞄准外币债发行

中国大型券商--海通证券股份有限公司获批增加外币证券承销业务，可满足其客户未来发行外币债券的需求。同时意味着，近年来一直发展较缓慢的境内外币企业债券融资可能加速扩容，而券商亦可能从承销商由银行一统天下的局面中分一杯羹。

--中港证券：富时研究将A股纳入旗舰指数，以抢沪港通先机--报载