新闻稿：穆迪称中华电力的评级未受混合证券增发影响

(以下中文新闻稿由穆迪提供。)

香港，2014年6月5日 – 穆迪投资者服务公司表示，中华电力有限公司 (中华电力) 宣布在现有的5亿美元次级永久受担保资本证券基础上增发混合证券，该消息并不会对中华电力的A1发行人评级与A3永久证券评级产生影响。

此次增发将由CLP Power HK Finance Ltd. (A3/稳定) 完成，并由中华电力作出不可撤回及无条件后偿担保。

拟发行次级永久受担保资本证券的A3评级反映了这些拟发行证券的累积性 (cumulative) 和优先受偿权极低 (deeply subordinated) 的性质。穆迪认为这些证券为混合工具，具有债权和股权部分。

上述所有评级展望维持稳定。

拟增发混合证券的所得资金将用作一般企业用途。

穆迪分析师潘凯颐表示：“混合证券增发符合中华电力的融资计画，由于该混合工具具有股权性质，中华电力财务指标方面预计会有小幅改善。”

“此次增发亦可改善中华电力的流动性，同时强化其融资管道。” 潘凯颐称。

穆迪预计，未来3年的营运资金 (FFO) /债务比率将为20%-30%，FFO/利息覆盖率会在6倍-10倍，债务/资本比率将为大约45%。上述预测信用指标符合中华电力当前评级。

基于稳定的监管环境和可预测的财务状况，短期内中华电力的评级获得上调的机会有限。尽管如此，穆迪考虑上调评级时所依据的主要信用指标包括：营运资金 (FFO) /债务比率升至30%-40%以上，债务/资本比率持续低于30%。

如果中华电力的信用实力因为以下原因而大幅恶化，则评级可能会被下调：(1) 监管环境发生负面变化；及 (2) 其经营状况转弱。穆迪下调评级时所考虑的主要信用指标包括：营运资金 (FFO) /利息覆盖率降至4.0倍以下，营运资金 (FFO) /债务比率降至15%以下，债务/资本比率持续在45%以上。

此外，如果中电控股有限公司 (中电控股，A2/负面) 的信用状况严重恶化，也会引发中华电力的评级受到复评。

此外，中电控股的评级与展望并不受中华电力增发影响，因为此次增发符合集团融资计画。

上述评级所采用的主要评级方法是2013年12月发布的《受监管电力与燃气公用事业》(Regulated Electric and Gas Utilities) 。关于上述评级方法报告，请流览www.moodys.com信用政策页。

中电控股有限公司的总部设于香港，并在香港上市，透过其全资附属公司中华电力有限公司经营电力公用事业业务。该集团在亚太区的发电投资组合亦不断发展。