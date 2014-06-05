《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月5日

中信期货：中国期指总持仓再度全线增加，多头主力抵抗顽强
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
路透香港6月5日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:00时,1港元=0.80622人民币<HKD CNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元 B股股价(港元 A/B股比价 ) ) 万科 8.31 12.41 0.83 深物业 6.84 5.08 1.67 南玻 7.11 5.32 1.66 深康佳 4.07 2.74 1.84 ST中华 5.48 2.41 2.82 ST中冠 10.22 4.83 2.62 深深宝 6.27 6.58 1.18 深华发 7.44 3.57 2.58 深赤湾 12.60 11.29 1.38 招商地 17.23 16.81 1.27 产 特力 10.15 5.78 2.18 飞亚达 7.74 5.79 1.66 一致药 38.40 30.78 1.55 业 深深房 3.76 2.85 1.64 ST盛润 6.36 5.45 1.45 深南电 4.12 2.60 1.97 深纺织 9.84 6.47 1.89 方大集 6.89 3.53 2.42 团 深国商 13.97 8.39 2.07 深赛格 4.46 2.63 2.10 宝石 8.16 4.86 2.08 小天鹅 9.15 9.08 1.25 粤高速 2.95 2.40 1.52 晨鸣纸 4.26 3.77 1.40 业 ST珠江 4.31 2.68 1.99 美菱电 4.62 4.88 1.17 器 大冷股 8.97 6.33 1.76 份 粤电力 4.65 4.42 1.30 佛山照 9.21 6.08 1.88 明 江铃汽 28.16 29.51 1.18 车 沙隆达 11.46 7.75 1.83 苏常柴 7.73 4.51 2.13 威孚高 25.56 23.33 1.36 科 古井贡 17.44 15.15 1.43 酒 ST东海 5.27 4.74 1.38 长安汽 11.57 14.29 1.00 车 京东方 2.17 1.88 1.43 鲁泰 8.78 10.52 1.04 本钢板 3.45 2.34 1.83 材 张裕 25.30 16.44 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
5月大盘开局略显不利，连收两十字星阴线，重心回落。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.39%、0.3%和0.3%，对应期指当月合约跌幅分别为0.31%、0.21%和0.29%。当月合约贴水分别为16.3点、6.2点和41.3点，IF和IH贴水微幅缩小。
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