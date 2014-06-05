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亚洲 | 2014年 6月 5日 星期四 16:57 BJT

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--6月5日

路透香港6月5日 - 
 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:00时,1港元=0.80622人民币<HKD
 CNY=R>)
                                                                             
  公司名     A股代码       B股代码     A股股价(元  B股股价(港元   A/B股比价
                                           )            )        
  万科                                       8.31         12.41          0.83
                                                                 
  深物业                                     6.84          5.08          1.67
                                                                 
  南玻                                       7.11          5.32          1.66
                                                                 
  深康佳                                     4.07          2.74          1.84
                                                                 
  ST中华                                     5.48          2.41          2.82
                                                                 
  ST中冠                                    10.22          4.83          2.62
                                                                 
  深深宝                                     6.27          6.58          1.18
                                                                 
  深华发                                     7.44          3.57          2.58
                                                                 
  深赤湾                                    12.60         11.29          1.38
                                                                 
  招商地                                    17.23         16.81          1.27
 产                                                              
  特力                                      10.15          5.78          2.18
                                                                 
  飞亚达                                     7.74          5.79          1.66
                                                                 
  一致药                                    38.40         30.78          1.55
 业                                                              
  深深房                                     3.76          2.85          1.64
                                                                 
  ST盛润                                     6.36          5.45          1.45
                                                                 
  深南电                                     4.12          2.60          1.97
                                                                 
  深纺织                                     9.84          6.47          1.89
                                                                 
  方大集                                     6.89          3.53          2.42
 团                                                              
  深国商                                    13.97          8.39          2.07
                                                                 
  深赛格                                     4.46          2.63          2.10
                                                                 
  宝石                                       8.16          4.86          2.08
                                                                 
  小天鹅                                     9.15          9.08          1.25
                                                                 
  粤高速                                     2.95          2.40          1.52
                                                                 
  晨鸣纸                                     4.26          3.77          1.40
 业                                                              
  ST珠江                                     4.31          2.68          1.99
                                                                 
  美菱电                                     4.62          4.88          1.17
 器                                                              
  大冷股                                     8.97          6.33          1.76
 份                                                              
  粤电力                                     4.65          4.42          1.30
                                                                 
  佛山照                                     9.21          6.08          1.88
 明                                                              
  江铃汽                                    28.16         29.51          1.18
 车                                                              
  沙隆达                                    11.46          7.75          1.83
                                                                 
  苏常柴                                     7.73          4.51          2.13
                                                                 
  威孚高                                    25.56         23.33          1.36
 科                                                              
  古井贡                                    17.44         15.15          1.43
 酒                                                              
  ST东海                                     5.27          4.74          1.38
                                                                 
  长安汽                                    11.57         14.29          1.00
 车                                                              
  京东方                                     2.17          1.88          1.43
                                                                 
  鲁泰                                       8.78         10.52          1.04
                                                                 
  本钢板                                     3.45          2.34          1.83
 材                                                              
  张裕                                      25.30         16.44          1.91
                                                                 
 
     附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)
  中国股市报导                      中国已公布新股发行上市日程          
                                    表                          
  香港股市报导                      中国待发行新股一览表                  
  美国股市报导                      中国新股申购资金情况一览表             
  台湾股市报导                      香港股市拟发行新股一览表              
  中国新闻                          香港已公布新股发行上市日程            
                                    表                          
  香港新闻                          中国新股新闻                            
  台湾新闻                          香港新股新闻                            
  中国股市观察                      中国个股业绩                            
  香港股市观察                      报摘                                   
  中国融资融券                                                  
 
 (整理 李珊珊)
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