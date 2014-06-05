台湾汇市：台币随多数亚币走升，因预期欧洲央行进一步宽松

* 台币兑美元随亚币走升，因预期欧洲央行将宽松 * 等待欧洲央行宽松政策与美国非农数据公布 * 明日实质交易区在30.000-30.050 路透台北6月5日 - 台币兑美元 周四小幅收升。随多数亚币反应欧洲央行(ECB)将放松政 策以对抗通缩走强，韩元 更升破1,020关键价位，令台币结束连续两天下跌的格局。 交易员表示，台币早盘一度因外资汇出而偏弱，不过午后外资转为小幅汇入，且在台股也小幅买超，成为 驱动台币偏强的主因。不过近期进口商的美元买盘多在外资汇入时适时出现，也限缩了台币的升值空间。 交易员指出，今晚欧洲央行的宽松政策内容为何，以及明晚美国5月非农就业指数的公布，将对国际金融 市场产生明确指引，相关变数厘清前，难脱震荡盘整格局。 “在等ECB，今天有点清淡。”一位外商银行交易员说。 另一大型公股银行交易员则表示，午后外资汇入后，油款等进口商的美元买盘也有出来。由于进、出口商 都是锁定区间进行操作，因此决定台币强弱的关键，还是在于外资动向。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.000-30.050；今日台币实质交易区间主要在30.023-30.059 ，上日则在30.009-30.052。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为小幅折价；一个月远汇报 价 盘后来到30.015/30.035左右，上日纽约盘收在30.070。 台湾股市周四微幅收高，持续呈现狭幅震荡格局。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超 3.85亿台币，上交易日修正后为卖超15.52亿台币。 韩国韩元 周四扳回稍早跌幅收高，受海外基金及出口商美元抛盘支撑。韩国金融市场周 五将休市，下周一恢复交易。 根据路透调查访问的105位分析师，预计数据将显示美国5月非农就业岗位增长21.8万个。 本周全球重要经济事件及数据如下： 6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利 率”讲话、美国一周初请失业金人数； 6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.088 30.102 30.010-30.110 30.110 6.24 7.95 元太外汇经纪公司 30.082 30.100 30.023-30.106 30.106 3.01 3.74 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.155/-0.120 -0.130/-0.090 (完)