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亚洲 | 2014年 6月 5日 星期四 17:19 BJT

台湾汇市：台币随多数亚币走升，因预期欧洲央行进一步宽松

* 台币兑美元随亚币走升，因预期欧洲央行将宽松
    * 等待欧洲央行宽松政策与美国非农数据公布
    * 明日实质交易区在30.000-30.050

    路透台北6月5日 - 台币兑美元  周四小幅收升。随多数亚币反应欧洲央行(ECB)将放松政
策以对抗通缩走强，韩元 更升破1,020关键价位，令台币结束连续两天下跌的格局。    
    
    交易员表示，台币早盘一度因外资汇出而偏弱，不过午后外资转为小幅汇入，且在台股也小幅买超，成为
驱动台币偏强的主因。不过近期进口商的美元买盘多在外资汇入时适时出现，也限缩了台币的升值空间。
    
    交易员指出，今晚欧洲央行的宽松政策内容为何，以及明晚美国5月非农就业指数的公布，将对国际金融
市场产生明确指引，相关变数厘清前，难脱震荡盘整格局。
    
    “在等ECB，今天有点清淡。”一位外商银行交易员说。
    
    另一大型公股银行交易员则表示，午后外资汇入后，油款等进口商的美元买盘也有出来。由于进、出口商
都是锁定区间进行操作，因此决定台币强弱的关键，还是在于外资动向。
        
    汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在30.000-30.050；今日台币实质交易区间主要在30.023-30.059
，上日则在30.009-30.052。        
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点转为小幅折价；一个月远汇报
价 盘后来到30.015/30.035左右，上日纽约盘收在30.070。 
    
    台湾股市周四微幅收高，持续呈现狭幅震荡格局。台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超
3.85亿台币，上交易日修正后为卖超15.52亿台币。     
    
    韩国韩元  周四扳回稍早跌幅收高，受海外基金及出口商美元抛盘支撑。韩国金融市场周
五将休市，下周一恢复交易。   
    
    根据路透调查访问的105位分析师，预计数据将显示美国5月非农就业岗位增长21.8万个。    
     
    本周全球重要经济事件及数据如下： 
    6/5(四)：欧洲央行(ECB)管理委员会会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“低实质利
率”讲话、美国一周初请失业金人数；
    6/6(五)：美国非农就业岗位、美国ECRI经济领先指标、美国消费者信贷。  

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
          
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
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 (完)
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