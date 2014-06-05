路透伦敦6月5日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：在200日移动均线1.3647下方的窄幅交投区间，后市继续面临卖压。迄今为止涨势都很弱，日线图上的艾略特波浪暗示，涨势将止步于1.3680左右，随后开始新一轮跌势。我们相信若跌破1.3580，将足以引发下一轮的跌势。
欧元/英镑：在0.8158的下降趋势线之前，走势已经逆转。我们预计欧元/英镑已经准备好恢复跌势。60分钟图和日线图上的艾略特波浪暗示，未来欧元/美元还将上探一次，之后才会回落。只要欧元/美元在0.8158/92遇阻，眼下涨势就不会带来什么影响。
欧元/日圆：修正性上涨迄今为止阻滞于140水准。只要受阻于141.00和2014年下跌趋势线切入位141.96之下，近期上涨就对偏空倾向几无影响。我们预计欧元/日圆不容易升至140上方。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3611 1.3598 +0.10 -0.97 1.3745
美元/日圆 102.47 102.73 -0.25 -2.69 105.30
欧元/日圆 139.47 139.70 -0.16 -3.57 144.63
美元/瑞郎 0.8952 0.8971 -0.21 +0.27 0.8928
英镑/美元 1.6754 1.6735 +0.11 +1.20 1.6556
美元/加元 1.0934 1.0938 -0.04 +2.96 1.0620
澳元/美元 0.9286 0.9275 +0.12 +4.18 0.8913
新西兰元/美元 0.8439 0.8421 +0.21 +2.84 0.8206
欧元/瑞郎 1.2190 1.2201 -0.09 -0.66 1.2271
欧元/英镑 0.8123 0.8122 +0.01 -2.10 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0460 9.0310 +0.17 +2.24 8.8474
美元/挪威克朗 5.9934 6.0036 -0.17 -1.20 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 张涛)