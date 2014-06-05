欧元债市：两年期美债较可比德债利差升至七年高位，关注ECB会议

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
美国和德国两年期公债收益率之差来到略高于35个基点，为2007年中期以来最高水准，凸显出美欧政策的差异。
“我们认为利差扩大的情况会持续，因为预期美联储会在明年第一季开始调高官方基金利率，而欧洲央行升息时间还非常遥远。我们可能见到欧洲央行开始实行量化宽松，”ING的策略师Alessandro Giansanti称。
“两年期公债利差未来几个月可能轻易触及80个基点，10年期利差则上看150个基点。”
美国和德国10年期公债收益率之差为118个基点，若升至150个基点，将是15年来最阔水准。
市场普遍预期欧洲央行将在今日稍后的政策会议宣布降息10-15个基点，首次将存款利率调至负值，并向银行体系挹注流动性。
意大利10年期公债收益率 最新下跌1个基点，报3.00%，西班牙10年期公债收益率 则小跌至2.88%，仅略高于上周触及的纪录低点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/王冠中; 审校 张涛/张荻)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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