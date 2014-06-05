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债券 | 2014年 6月 5日 星期四 17:14 BJT

欧元债市：两年期美债较可比德债利差升至七年高位，关注ECB会议

美国和德国两年期公债收益率之差来到略高于35个基点，为2007年中期以来最高水准，凸显出美欧政策的差异。

“我们认为利差扩大的情况会持续，因为预期美联储会在明年第一季开始调高官方基金利率，而欧洲央行升息时间还非常遥远。我们可能见到欧洲央行开始实行量化宽松，”ING的策略师Alessandro Giansanti称。

“两年期公债利差未来几个月可能轻易触及80个基点，10年期利差则上看150个基点。”

美国和德国10年期公债收益率之差为118个基点，若升至150个基点，将是15年来最阔水准。

市场普遍预期欧洲央行将在今日稍后的政策会议宣布降息10-15个基点，首次将存款利率调至负值，并向银行体系挹注流动性。

意大利10年期公债收益率 最新下跌1个基点，报3.00%，西班牙10年期公债收益率 则小跌至2.88%，仅略高于上周触及的纪录低点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/王冠中; 审校 张涛/张荻)
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