《台湾金融市场一周展望》欧洲负利率加速资金流窜，台股距六年高位差临门一脚

* 欧洲央行实施负利率将逼出银行体系内资金

* 台股最终仍有望受惠欧洲宽松货币政策

* 产业龙头台积电看下半年半导体景气〞非常好〞

* 美国非农就业数据将左右下周国际金融市场

记者 高洁如

路透台北6月6日 - 欧洲央行破天荒宣布实施存款负利率，预料将令资金向全球流窜。新兴市场重要成员之一的台湾股市 在资金面、消息面或基本面齐备下，预料下周将碎步迈向40个月高点、甚至挑战总统马英九上任后的六年新高。

欧洲宣布负利率后欧元兑美元 先弱后强，空方获利了结提振欧元。至于美股、债市则同步走多；亚洲市场对此给予礼貌性的喝彩。凯基投顾分析师蔡耀德表示，新兴市场最终也能受惠欧洲央行的宽松举措，外资对台股的支持度有望持续。

〞(欧洲负利率)当然会对台股有帮助，只不过台股涨很多了，短期利多股市不一定会随之起舞，但向上的趋势和方向没有改变，〞元富投顾总经理刘坤锡说。

他也表示，下周初将是上市柜公司公布5月营收的高峰期，以目前企业提早公布营收且表现不差的情况，下周营收公布将有利台股迈向高位。元富投顾预估台股有望挑战9,300高点。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。

美国股市道指 和标普500指数周四创下纪录收盘新高。 台股周五先涨后跌，盘中一度创下逾三年来新高。台股盘中最高达9,174.77点；此前盘中高位为2011年2月8日的9,220.69点。

而总统马英九2008年5月20日上任当日台股盘中创下9,309.95点，为台股六年以来的高点。

**下周公布营收或有利基本面**

下周二(10日)前，将会是上市柜企业营收密集公布期。台新投顾协理黄文清表示，龙头指标--台积电 原本预期第二季营收季成长二成以上，以此估算其5月营收有机会再创高位。

台积电董事长张忠谋周四表示，对下半年半导体景气持乐观预期，认为“很好，而且是非常好”。

黄文清指出，近期从美国、日本和台湾本身公布的数据都相当不错，基本面的持续向上将支撑股市高档续涨，台湾景气灯号年底甚至可能亮出有过热之虞的黄红灯，也代表基本面续有支撑。

保德信第一基金经理人谭志忠则表示，时序逐渐进入下半年，主要看好三大类产业，一是苹果 概念股，由于下半年新产品问世，产品多样化趋势将有利台湾供应链表现；二是资本支出扩张概念股，比如电机及设备类股；三则是半导体产业，长期而言台湾半导体业将受惠于物联网趋势。

台新投顾预估，台股今年7-8月间将因个股个入除权息的旺季，指数震荡，第四季则有望上攻9,300点。据其估计，整体上市公司今年总计将配息8,800亿台币，指数将因此蒸发300点。

**汇价动态稳定，央行将管控不放手**

欧洲央行的宽松货币政策虽有助于全球资金流入高利差、高成长的地区，台股虽有望受惠，但台币受限于央行的动态稳定汇率政策，恐难有大幅波动。

台币兑美元 本周仍在30.00附近整理。交易员认为，除非央行愿意放手，否则下周台币难脱狭幅整理格局。

台湾央行将在本月26日举行理监事会议。部分市场人士预期，央行将不会调整利率政策，但或让汇率适度升值以反映经济增长与平衡物价；不过从最近台币的走势来看，这样的预期恐怕不切实际。

“央行盯得很紧，不希望汇率动。”一外商银行交易主管说。

另一大型银行交易员称，有外资出具报告看升台币有机会挑战29.70。“你想，央行会让他们猜对吗?”

一大型公股银行交易员则指出，台币后续走势要看韩元 以及外资的汇入力道。韩国央行似乎很在意1,020的价位，如果没能升破，台币也没道理独强。

他们并预料，下周台币实质交易区间料在30.000-30.100。

**美非农数据将主导下周全球债市**

台债方面，初步对欧洲降息一事表现冷淡。市场注意力很快地已转向周五晚间将公布的美国非农就业报告，因这次报告结果的不确定性比往常更高。

路透访问的分析师预估中值显示，美国5月非农就业岗位料增加21.8万个，预估值最低至11万个，最高甚至达到32.5万个。

交易员目前认为，5月的非农就业数据将符合预期，美国经济温和复苏的基调不会改变，这将令美债殖利率温和回升。预料下周美国10年债 或将回到2.60%附近盘整，大区间先看2.55-2.65%间震荡。

〞就算欧洲持续宽松，欧债看多，最后美债还是会跟欧债脱勾...以美国经济的复苏脚步为主。〞一证券商交易员说。

若美债陷入横向整理，台债10年期第二次增额发行103/6R 下周料也将在1.53%附近徘徊，大区间估1.50-1.55%。在近来反弹走势中，1.50%短线已成阻力，而1.55%将会吸引部分买盘进场。