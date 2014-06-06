台湾经济指标预测--6月6日至8月20日

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *6月9日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/9 1600 出口 5月 +4.0%* +6.2% *6月16日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 6/20 1600 外销订单 5月 -- +8.9% *6月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/23 0830 季调失业率 5月 -- 4.04% 6/23 1600 工业生产 5月 -- 4.80% 6/25 1610 M2年增率 5月 -- +6.24% *6月30日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/4 1610 外汇存底 6月底 -- 4,216.51亿美元 *7月7日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *7/8 0830 消费者物价指 6月 -- +1.61% 数(CPI) *8月18日当周 日期 当地时 经济指标 公布月分 预估值 前值 间 8/20 1610 经常帐 第二季 -- 顺差154.9亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第二季 -- 1.875% -- 1600 经济成长率 第二季 -- +3.14% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/
路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。