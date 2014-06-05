中国债市：IRS曲线上移中变陡，前期跌幅已大部分机构选择获利了结

路透北京6月5日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四续涨，曲线略变陡。市场人士表示，IRS前期跌幅已大，部分机构选择获利了结，推动IRS利率上行。
"IRS上涨获利了结是主线吧，也没什么数据，"香港一对冲基金投资经理称，“（先前）大部分的盘子都是receive rates(收固息债付浮息债)的，跌这么多了，也不能期待国务院每周都搞一次(微刺激)吧。”
其进一步指出，长端涨幅较大是因为该段机构获利盘更多，四大行5月贷款冲高等或是触发因素，但不应是主要因素，看空经济应该还是主旋律；不过，若基准资金利率维持在当前水平不动的话，IRS波动空间不大。
北京一大型银行资深交易员也表示，看不出IRS这波调整有任何信息主导的痕迹，这种调整能否延续，仍需观察。
上海证券报周四报导称，中国四大国有商业银行5月末不到一周时间内，新增贷款大幅飙涨约1,400亿元人民币，当月新增规模增至约2,700亿元；5月全行业新增贷款规模预计在7,000亿元上下。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.3107/3.4160 3.4157/3.5060 3.6350/3.7280 3.8340/3.9280 3.8333/4.1533
上日 3.2609/3.3625 3.3550/3.4425 3.5571/3.6425 3.7375/3.8325 3.7333/4.0533
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变动 +0.0498/+0.0535 +0.0607/+0.0635 +0.0779/+0.0855 +0.0965/+0.0955 +0.1000/+0.1000
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年5月人民币IRS成交的名义本金总额约2,619.69亿元，较4月的3,280.52亿减少约两成。(完)
(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)