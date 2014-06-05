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市场报道 | 2014年 6月 5日 星期四 21:33 BJT

美国热股：福特汽车预警南美业务恐亏损，但盘初股价小涨

路透6月5日 - 福特汽车 表示，预计本季在南美市场将出现“重大”亏损，主因销售量较低及委内瑞拉汇率的变动等因素。

福特汽车周三股价收报16.79美元。周四盘初上涨0.48%。(完)
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