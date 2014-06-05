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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 00:41 BJT

拉美汇市：拉美货币上涨，因欧洲央行减息提振全球流动性前景和风险意愿

路透圣保罗6月5日 - 巴西雷亚尔兑美元周四上涨，之前欧洲央行公布支持区内经济的举施，提振全球流动性前景，且燃点投资者风险胃纳。

几乎所有拉美货币均温和上涨。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

拉美地区货币兑美元全面温和攀升，因投资者增加押注，认为欧洲政策将扶助刺激更多资金流入。

巴西央行在周四公布最新的政策会议声明中暗示，尽管面临通胀压力，但央行很可能在一段时间保持利率稳定。会议声明公布后，巴西利率期货收益率全线下跌。(完)

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