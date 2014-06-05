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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 01:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因欧洲央行利率决定提振新兴市场

路透约翰内斯堡6月5日 - 南非兰特兑美元周四从四日跌势中反弹，因欧洲央行决定降息以提振经济。欧元区是南非最大的贸易伙伴。

兰特兑美元 周三触及10周低点，但在跌穿10.80兰特后未能真正的突破。在隔夜市场，兰特跌势缺乏动能，令兰特在周四早盘反弹。之后，欧洲央行放宽政策的决定燃点兰特多头的信心。

在1620 GMT，兰特兑美元回吐部份涨幅，但仍上升0.8%，报10.6825，脱离周三纽约收报的10.7650兰特。

南非经济基本面疲弱带来的不确定性，令投资者不安，对兰特构成阻力。一项反映南非企业信心的指数下跌3.7点，至逾10年最低，因企业担心南非经济萎缩和铂金矿业持续了20周的罢工行动。(完)
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