金属期市：LME上诉法院裁决令期铝价格上涨，中国港口调查使期铜下滑

* 中国青岛港金属融资调查令银行不安
* 投资者预计LME仓库诉讼案将拖一段时间
* 沪铜溢价下跌10美元，至95-115美元-上海金属网
路透伦敦6月5日 - 期铝周四上涨，因投资者押注伦敦金属交易所(LME)仓库官司将持续一段长时间，从仓库轮候提取铝的情况将持续。
铜价下滑，因中国青岛港调查，使一家银行停止一些金属融资交易，引发一些市场人士担心调查将可能导致融资交易终止。
伦敦金属交易所(LME)周三表示，决定对法院裁定进行上诉。该裁决令LME不能改革其全球仓库网络提取金属的轮候时间。铝最长的轮候提取时间长达两年。
“人们认为上诉不会是明天的事，上诉过程将需要多少时间呢？所以铝市场上涨，”VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov表示。
德国商业银行在报告中表示，“如果各方继续要在法院解决问题，我们认为将需要很多个月的时间，才会看到仓库目前的做法有明显改变。”
LME三个月期铝 是升幅最大的金属，收涨0.8%，报每吨1,850美元。
在中国大宗商品贸易融资可能涉及虚假再度浮上台面之际，三位了解情况的消息人士周四表示，渣打银行 已暂停中国地区部份新承作的金属融资业务。
“令人担忧的是，用金属获取贷款的企业将不要这些金属，但我们认为这情况不会发生。我们也认为，中国当局不会打压这类融资活动，”INTL FCStone分析师Ed Meir说。
Meir又称，当局仍需要容许金属行业获取流动性。
“因此，我们认为将会发生的是将有监管和保险的额外手续，以确保贷款者符合要求，这将令融资交易成本上升，＂Meir说。
LME三个月期铜 下滑0.1%，收报每吨6,780美元。
上海金属网提供的数据显示，上海保税仓库铜溢价下跌10美元，至95-115美元，周三下滑5美元。
欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。
期锌 收高0.4%，报2,088美元。期铅 收涨0.3%，报2,108.50美元。期锡 收升0.1%，报23,245美元。期镍 收高0.1%，报19,050美元。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)