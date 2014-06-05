重发-美国债市：欧洲央行减息令美债价格上涨，静待美国非农就业报告出炉

(重发以修改直接提取代码)

* 欧洲央行宣布减息和其他刺激举措后，美债价格上扬

* 市场焦点在周五公布的美国5月非农就业报告

* 美联储买入25.1亿美元2022-2024年到期的公债

路透纽约6月5日 - 美国公债价格周四上涨，之前欧洲央行宣布将三大利率降至纪录低位并推出了一系列新举措，以扶助刺激区内经济。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

其他举措还包括，延长向区内银行提供无限额低成本资金的期限，通过停止购债冲销操作注资约1,700亿欧元，以及准备未来在必要时购买资产支持证券(ABS)以支持小企业等。

在欧洲央行公布政策后，美债短暂下跌，和德债走势一致，之后缩减跌幅，日内几无变动。

“欧洲央行公布的政策中还有很多细节待敲定，”法国巴黎银行的利率策略师Aaron Kohli说，“欧洲央行对隔夜存款实施负利率是人们关注的焦点所在，但央行还会在必要时买入资产支持证券(ABS)，但还没有详细内容。”

指标10年期公债 价格上升7/32，收益率报2.58%，持平在欧洲央行政策公布前的水平。

交易商表示，美债在欧洲央行宣布政策前上涨，因隔夜市场日本投资者对美债需求强劲。

投资者将欧洲央行的行动视作全球主要央行将继续保持货币状况宽松的最新证据，这为公债提供支撑。

“欧洲央行的决定传递出这样的信息，即全球主要央行继续致力于采取积极的货币政策，以避免在可预见的将来出现通缩，”嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones说。

公债没有如市场预期的那样在今年下跌，因经济增长令人失望，且全球主要央行的通胀立场较许多人所想的更温和。

市场下一焦点将是周五的美国5月非农就报告，路透访问105名分析师得出的预估中值为，非农就业岗位将增加21.8万个。

许多投资者在过去一周结清空头头寸，对债市的押注为中性，这可能令公债市场周五的波动性下降，除非非农就业数据大大出乎意料。

美联储也不再是那么倚重就业数据，美联储在3月的政策声明中放弃了6.5%失业率的升息门槛。

“美联储放弃失业率这一硬性指标，实际上相当于增加了一个升息门槛。市场很难知道美联储是否因那一个数据而改变对经济的看法，”Kohli说。

美联储周四买入25.1亿美元2022-2024年到期的公债。

-----------------------1836 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 US2YT=RR 99-32/32 (+01/32) 0.383

五年期公债 US5YT=RR 99-14/32 (+03/32) 1.621

10年期公债 US10YT=RR 99-10/32 (+07/32) 2.581

30年期公债 US30YT=RR 98-31/32 (+08/32) 3.430(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]