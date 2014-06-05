美国股市：道指和标普500指数刷新收盘纪录，关注非农就业报告

* 欧洲央行将存款利率降至负值，以刺激银行放贷

* 预计5月美国就业岗位增长放缓，失业率小幅攀升

* 道指上扬0.6%，标普500指数收涨0.7%，Nasdaq指数攀升1.1%

路透纽约6月5日 - 美国股市道指和标普500指数周四创下纪录收盘新高，之前欧洲央行将三大利率下调至纪录低位，并承诺将在必要时采取进一步行动抗击通缩风险。

投资者的关注焦点目前转向周五将出炉的5月非农就业报告。预计数据将显示，5月非农就业岗位增长放缓，失业率小幅攀升，但并不足以影响对经济正在反弹的看法。

周四公布的数据显示，上周初请失业金人口增加，但潜在趋势继续直指就业市场正在改善。

“本周到目前为止公布的就业市场数据并不能使我们对明日的非农就业数据有个明确的看法，”Schwab Center for Financial Research的交易和衍生品部门董事总经理Randy Frederick表示。

“因此，如果明日数据公布后市场出现抛售，我不会感到意外，但可能只是跳膝反应。”

今日市场普涨，标普500指数所有类股全线收涨。工业类股 上扬1.1%；金融类股 收高0.9%。今日表现最为疲弱的板块是电信股 ，仅上涨不到0.1%。电信股被视为防御类股。

道琼工业指数 收高98.58点，或0.59%，至16,836.11点；标准普尔500指数 升12.58点，或0.65%，至1,940.46点；Nasdaq指数 收高44.59点，或1.05%，至4,296.23点。

标准普尔500指数在周四上涨，为过去11个交易日内第九日上扬，期内累计上升3.6%，且在过去六个交易日内第五次创下纪录收盘新高。

欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀，并提振区内经济，举措包括降息、对隔夜存款实施负利率，以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。

另一提振股市的原因，是对冲基金经理David Tepper接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，欧洲央行的行动部份“缓解”了他对市场的担忧，上月Tepper曾表示，担心股价过高。

亚马逊 周三在YouTube网站上上传了一条视频，预告公司将于6月18日在西雅图举行一场由执行长贝佐斯主持的“发布会”，引发人们臆测公司将推出下一个重要产品。亚马逊股价跳涨5.5%，报323.57美元。

知情人士周三向路透表示，Sprint 已同意以每股约40美元的价格收购T-Mobile US TMUS.N，表明这项计划已久的美国第三和第四大无线运营商合并案取得进展。 Sprint股价挫跌4%，报9.02美元，T-Mobile US下滑2.3%，报33.49美元。

Rite Aid 公布的第一季获利预估远低于预期，股价暴跌7.4%，报7.87美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有59.1亿股股票换手，略高于上月的日成交均值57.5亿股。(完)