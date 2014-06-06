中国证券：新三板主办券商做市业务申请启动，8月正式实施

路透上海6月6日 - 俗称新三板的全国中小企业股份转让系统周四稍晚公布做市商做市业务管理规定（试行），全国股转系统同日启动受理主办券商做市业务备案申请工作，并将于近期启动做市商专用技术系统测试，为8月实施做市转让方式做好准备。
全国股转系统网站刊登新闻稿称，凡具备证券自营业务资格，已设立做市业务专门部门、配备开展做市业务必要人员，已建立做市业务管理制度，具备做市业务专用技术系统等条件的证券公司，均可申请在全国股份转让系统开展做市业务。
做市业务管理规定与此前已发布实施的《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行》一起，构成了全国股份转让系统挂牌公司股票做市转让业务的基本制度框架。
全国股转系统有关负责人介绍，《股票转让细则》已对做市商报价、委托、成交及库存股管理等内容作出了详细规定。本次发布实施《做市业务管理规定》，主要目的是进一步加强对做市商的监督管理，规范做市商的行为，防范做市业务风险，保护投资者的合法权益。
做市业务管理规定提出，做市商及其做市业务人员不得从事下列行为：不履行或不规范履行报价义务；利用内幕信息进行投资决策和交易；利用信息优势和资金优势，单独或者通过合谋，制造异常价格波动；以不正当方式影响其他做市商做市；与其他做市商通过串通报价或私下交换做市策略、做市库存股票数量等信息谋取不正当利益；做市业务人员通过做市向自身或利益相关者进行利益输送等。
规定还提出，做市商应当积极配合全国股转系统的自律管理，按照要求及时说明情况，提供相关文件和材料，不得拒绝或者拖延提供有关资料，不得提供虚假、误导性或不完整的材料。股转系统将对做市商及做市业务人员执行情况进行持续纪录，建立做市业务评价体系。
中国全国中小企业股份转让系统公司(“新三板”)总经理助理隋强4月中旬曾表示，新三板交易支持平台将分两期上线，5月份上线的一期将支持协议转让、两网及退市公司股票的集合竞价转让等功能；做市转让功能预计将于8月份上线。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)