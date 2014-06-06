中国证券：新三板主办券商做市业务申请启动，8月正式实施

日本债市：公债价格扳回稍早跌幅，对日本央行购债举措反应冷淡

路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。