中国金融：监管部门大力推进资管行业创新发展，将放宽准入条件--报载

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海6月6日 - 中国证券报周五引述消息人士称，近期监管部门将《关于大力推进资产管理行业创新发展的若干意见（征求意见稿）》下发到基金公司等资管机构。征求意见稿提出要放宽准入，构建开放、包容、多元的资产管理体系。
消息人士透露，征求意见稿鼓励各类金融机构和专业人士在符合条件前提下申请资产管理牌照，探索建立公募与私募相互区分又相互融通的资管业务牌照体系。在行业较为关心的基金公司“一参一控”政策方面，征求意见稿提出要实现“控股无上限、参股可灵活”。 到目前为止，基金行业还没有出现过因经营不善而退出的案例，但消息人士表示，征求意见稿提出要建立公开透明、进退有序的牌照管理体系，今后将完善牌照退出机制，一些已有牌照但不展业的资管机构，将对其限期整改甚至吊销牌照，并鼓励部分经营不善的机构采用市场化并购方式退出。
对此，业内人士认为，这一政策符合行业发展的方向。随着牌照放开和公司数量增加，一些公司有可能出现经营不善的情形，而且基金牌照的含金量下降，退出需求可能出现。 征求意见稿还鼓励构建激励灵活、约束有效的治理机制。一是股权激励方面，有望发布资产管理行业员工持股指引，支持管理层、投研人员及其他业务骨干持股或享有股东分红权；二是组织形式方面，将探索以公司制、有限合伙形式等多样化的基金形式。
三是人才培养方面，鼓励团队投资管理模式的应用，在充分披露与公平交易前提下，允许公募、专户基金经理兼任。 此外，基金产品注册制有望全面实施，并建立市场化的退出机制。基金产品的注册审查将与监管执法联动，违规失信机构会被限制注册申请新产品。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
中国经济春意盎然，一季度GDP同比增长6.9%，创下六个季度以来最高位，3月工业、投资、消费等指标齐超预期。分析人士认为，一季度经济增长虽然实现开门红，但可能会是全年高点，严厉调控下房地产投资增速难以为继，而PPI涨势渐歇也意味着工业增长动能未来会减弱。尽管如此，全年经济增速总仍体持稳，意味着货币政策将坚持中性基调。
路透上海4月21日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(25日)招标增 发至多220亿元人民币三期固息债，期限三年、五年和10年。 上述三期债为该行今年第5期 、第6期 和第10期<CN170 210=CFXS>的增发债，票面利率依次为3.88%、4.02%、4.04%。 具体发行条款如下： 2017年第5/6/10期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 4月25日9:30-10:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4月27日 起息日 3年：2017/4/19；5年：2017/4/
路透东京4月21日 - 日本公债价格周五几无变动，扳回稍早跌幅，公债价格之前下跌是因为日本央行买入较长期公债吸引了有限卖盘。 指标日本10年期公债收益率 持平于0.010%，距本周初触及的五个月低位零水准不远。 10年期日本公债期货 价格涨0.02点至151.13，盘初曾跌至151.02，这是因追随美国公债跌势。 日本央行标购10-25年期和25-40年期的日本公债，吸引到的投标卖盘不到央行标购规模的三倍。本月迄今日本央行标购这些天期券种时，原本吸引到的投标卖方规模多是央行购买规模的三倍以上。 日本央行今日购债操作后，20年期公债收益率 下降0.5个基点至0.540%，为12月初以来最低。 30年期公债收益率 跌0.5个基点至0.740%。 自本月稍早美国以导弹袭击叙利亚一空军基地，引发中东紧张形势进一步升级的疑虑，再加上朝鲜(北韩)情势紧绷，使公债市场一直受到支撑。