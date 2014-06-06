金砖国家：6月5日股汇市收盘纵览

路透6月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月5日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.37%，收报1,034.98点。
中国股市：沪综指缩量收涨结束此前连四日跌势，个股普现反弹
香港股市：恒指在清淡交易中下跌，但恒生国企指数上涨
中国汇市：人民币窄幅振荡后收贬，分红购汇令美元多头蠢蠢欲动
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拉美股市：拉美股市上涨，此前欧洲央行祭出举措支撑欧元区经济，提升全球流动性前景并提振风险意愿。MSCI明晟亚太地区拉美指数 升0.34%报3,251.75点。Bovespa指数 跌0.53%至51,558.79点。
拉美汇市：拉美货币上涨，因欧洲央行减息提振全球流动性前景和风险意愿
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南非股市：南非股市小幅收高，因欧洲央行决定降息，提振本地黄金个股。指标Top-40绩优股指数 持平报44,984.76点；综合指数 升0.08%至50,000.43点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因欧洲央行利率决定提振新兴市场
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印度股市：创收盘新高，受资源股涨势推动，市场对本国经济复苏前景仍抱乐观看法。金属类股连续三日走高。指标BSE指数 涨0.86%，收在25,019.51点；NSE指数 涨0.97%，报7,474.10点，均刷新纪录收盘高位。
印度汇市：印度卢比收于平盘，日内多陷于窄幅波动，因本国股市及亚币升势被央行美元买盘所抵消。卢比兑美元 收平于59.33/34。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.36%，报723.06点。指标RTS指数 涨0.68%，报1,333.860点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.74%，至34.7415卢布；卢布兑欧元 升0.41%，至47.4000卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 李爽)