《香港报摘》--经济日报6月6日

* 头版头条：

--香港前政务司司长许仕仁、新鸿基地产 联席主席郭炳江及郭炳联等涉嫌贪污案开审，许仕仁被指收取利益逾3,420万港元。

* 其他：

--富时指数为旗下新兴市场指数推出三个纳入A股指数的方案供机构投资者选择，令A股变相登陆地区性一线指数。

--万科 宣布与百度 结为战略合作伙伴，未来万科旗下的社区商业、生活广场、购物中心等将尝试引入百度的LBS（位置本位服务）技术服务。

--利君国际 大股东君联实业悉数出售其所持7.7亿股股份，其中1.1亿股由公司副主席兼第二大股东曲继广承接，令其持股比例升至28.47%，成为最大股东。

--澳博 行政总裁苏树辉称，5月澳门博彩收入增长未达一成，表现尚算不错，预料全年仍可突破4,000亿澳门元，即按年增长逾11%。（完）

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