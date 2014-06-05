《香港报摘》--经济日报6月6日

中国央行： 愿意发挥作用促进SDR使用，目前SDR市场流动性仍不足--副行长
路透上海4月22日 - 中国人民银行副行长易纲近日表示，中国央行愿意在促进国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)使用方面发挥作用。目前SDR市场仍缺乏足够的流动性，对冲和结算成本仍比较高，需要进一步完善市场基础设施。
* 头版头条：
--香港前政务司司长许仕仁、新鸿基地产 联席主席郭炳江及郭炳联等涉嫌贪污案开审，许仕仁被指收取利益逾3,420万港元。
* 其他：
--富时指数为旗下新兴市场指数推出三个纳入A股指数的方案供机构投资者选择，令A股变相登陆地区性一线指数。
--万科 宣布与百度 结为战略合作伙伴，未来万科旗下的社区商业、生活广场、购物中心等将尝试引入百度的LBS（位置本位服务）技术服务。
--利君国际 大股东君联实业悉数出售其所持7.7亿股股份，其中1.1亿股由公司副主席兼第二大股东曲继广承接，令其持股比例升至28.47%，成为最大股东。
--澳博 行政总裁苏树辉称，5月澳门博彩收入增长未达一成，表现尚算不错，预料全年仍可突破4,000亿澳门元，即按年增长逾11%。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证券报周六报导，近日银监会下发相关业务说明，首次明确了信托主动、被动管理业务划分标准。此举有利于信托公司据此进行风险控制和管理，并利好信托公司开展被动管理型业务。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。